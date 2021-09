KOMEMORACIJA NEŠI NENADOVIĆU: Voljeni glumac nagrađen dugim aplauzom, a Milica Milša održala govor u suzama

Omiljeni glumac Nenad Nenadović, koji je preminuo u sredu u 57. godini, biće sahranjen danas u 14 sati u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.

Pre ispraćaja održava se komemoracija u na sceni "Aleksandar Popović" u Teatru Vuk, koje je sada dom pozorišta "Boško Buha".

Među prvima su stigli njegovi najbliži supruga Snežana u pratnji ćerki Jane i Mine.

Na komemoraciji će govori Borka Tomović, Predrag Bjelac, Andrija Milošević, Jug Radivojević, Dragan Vujić Vujke, a biće pročitano pismo Ljubivoja Ršumovića.

Prvo je na scenu upravnik Igor Bojović, a zatim glumica Borka Tomović, koja je pročitala glumčevu biografiju.

"Nenad Nenadović je rođen 20. oktobra 1964. u Beogradu. Bio je glumac od malih nogu. I to ne samo glumac, već prava zvezda. Publika ga je, još kao dečaka, prepoznavala iz "Vage za tačno merenje" i "Boška Buhe", a nastavnice u njegovoj školi su oplakale smrt njegovog junaka Moljca iz "Povratka otpisanih". Dobijao je stotine pisama dnevno, iz cele Jugoslavije".

Na scenu su zatim izlašli reditelj Milan Karadžić i glumac Peđa Bjelac.

"Ima 37 godina kako je Dejan Mijač doveo Nenada u "Buhu". Bio je šarmantan i uvek sa dečačkim osmehom. Zahvaljujući njemu imali smo veliku grupu dece u predstavi "Petar Pan". Voleo je razumeo decu. Bio je pravi glumac za dečje pozorište. Podučavao ih je glumačkom zanuta. Uvek ćeš nam nedostajati. Slava mu", rekao je reditelj.

Predrag Bjelac sve je rasplakao u sali svojim govorom.

"Otišao se sa scene u večnost. S ogromnom tugom ga ispraćamo. Nije se nikad isticao, a ni hvalio", rekao je Bjelac, koji je govorio o njihovom prijateljstvu još sa akademije.

Vjera Mujović rekla je da je Nešu nebo otelo.

"Odlaze heriji detinjstva i naše mladosti. Bio si moj prvi princ. Igrali smo godinama "Uspavanu lepoticu". Zasmejavao si me, a ja sam morala da ostanem ozbiljan", podelila s publikom Vjera.

Andrija Milošević je pročitao pesmu koju je napisao, a zaim je u jedva govor održao reditelj Jug Radivojević.

Dragan Vujić Vujke izašao je na scenu sa belom ružom ruci, zatim koleginice Boba Latinović i Milica Milša.

"Htela sam da ti napišem jedno pismo da ti pročitam. Mislila sam da će mi biti lakše. Želim samo da pričam s tobom. Dve godine otkad snimamo seriju "Igra sudbine". Od prijatelja smo postali velika porodica. Svaki dan s tobom na snimanju je bio praznik za sve nas. Kad sam snimali scene Brunela i Ade išla sam s radošću. U svaki kadar si unosio tvoj osmeh", rekla je uplakana Milša.

Borka Tomović je pročitala pismo Ljubivoja Ršumovića.

"Od Neše smo očekivali da će da će svojom glumom da prevari kovid. Bio je zastava našeg pozorišta: "Više igre, više duha, pozorište Boško Buha", koji se prisetio snimanja serije "Fazoni i fore".

Na kraju je na scenu izašla prva generacija iz njegove škole glume.

"U školu glume sam pošao pre 20 godina. Plakao sam na prvoj ekskurziji na Tari, pa smo se danas dogovorili da nema plakanja. On to ne bi voleo. Nisam postao glumac i to nije bila suština Nešine škole", poručio je jedna od prvih đaka sa scene.

Na kraju skupa Neša je ispraćen dugom aplauzom.

