NOVOSAĐANKA POSTAVILA ŽENSKI REKORD U POTERI: Penzionisana profesorka odbranila 700.000 dinara

Šezdesetsedmogodišnja Ljiljana Radulović Dimitrov postigla je čudo u kvizu "Potera" kao prva žena i drugi takmičar posle Siniše Vulića kome je pošlo za rukom da odbrani čak 700.000 dinara.

Ona je za Kurir rekla da su je u "Poteru" prijavila deca, uproks tome što nije planirala da se prijavljuje bilo gde posle "Slagalice" u kojoj je učestvovala.

- Bila sam učesnik "Slagalice" pre četiri godine, gde su me svi otpisali kada sam se pojavila. Na kraju sam stigla do 4. mesta i rekla sam sebi da neću više učestvovati. Međutim, deca su me ponovo prijavila, ja sam mirovala četiri godine kao olimpijac - kazala je Ljiljana za Kurir.

Profesorka u penziji godinama je predavala ustav i pravo u Gimnaziji "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu, koju je i sama pohađala. Sada dane provodi uzgajajuci cveće i željno isčekuje odmor sa svojim unucima.

