SA 17 GODINA ME SILOVAO MUZIČAR: Čuvena pevačica posle 25 godina otkrila: Nije hteo da me čuje, skinuo mi je GAĆICE

Još jedna pevačica je priznala da joj se dogodila strašna stvar kada je bila maloletna. Nažalost, opet je u pitanju silovanje, a preživela ga je engleska pevačica Sofi Elis-Bekstor.

Engleska pevačica Sofi Elis-Bekstor (42) najpoznatija po dens hitu "Murder on the Dancefloor" iz 2000. godine, priznala je u novim memoarima "Spinning Plates" da je sa 17 godina silovao gitarista Džim koji je tada ima 29 godina piše Daily Mail.

Pevačica je opisala kako se incident dogodio u njegovom stanu pre 25 godina. Sofi je bila u publici, a muzičar je nakon koncerta pozvao u stan da pogleda neke knjige. Ovu su delovi iz knjige koja uskoro treba da bude objavljena.

- Sledeće čega se sećam je da smo počeli da se ljubimo. Odjednom smo bili na njegovom krevetu, a on mi je skinuo gaćice. Čula sam sebe kako mu govorim "ne" i "nemoj", no nije pomagalo - prisetila se.

- Nije me slušao. Imao je seks sa mnom. Bilo me sramota. Tako sam izgubila nevinost i osećala sam se tako glupo. Sećam se da sam zurila u njegove police sa knjigama i samo razmišljala o tome kako je sad gotovo i kako moram dopustiti da se to dogodi - prepričala je.

- Moje iskustvo nije bilo nasilno. Sve što se tu dogodilo je bilo da me nije slušao. Tu je bilo dvoje ljudi, jedna osoba je htela, druga je govorila "ne" i ipak se dogodilo. Nije me čuo kad sam imala 17, ali mislim da će me sad čuti - zaključila je.

Nedavno je Ledi Gaga priznala kako je sa 19 godina silovao muzički producent i potom je "ostavio trudnu na uglu", a Alanis Moriset je u dokumentarcu "Jagged" ispričala da je više muškaraca seksualno zlostavljalo kad je imala samo 15 godina.

