OVO SU SVE TITOVE ŽENE: Pre Jovanke Broz imao je 3 braka i ljubavnicu, a evo šta nikada NIJE POMINJAO!

Dokumentarno-igrana serija "Jovanka Broz i tajne službe" prati životni put Jovanke Budisavljević, kasnije Broz, koja je bila poslednja, četvrta supruga Josipa Broza Tita.

O Titovim bivšim ljubavima tokom braka sa Jovankom nije se govorilo, a on se ženio četiri puta i, prema svedočenjima, imao najmanje toliko ljubavnica.

- Prva Titova žena bila je Ruskinja Pelagija Belousova, koja je imala samo 15 godina kada se udala za njega. On je tada bio u Rusiji u zarobljeništvu. Venčali su se i dobili dete Žarka. Preselili su se u Hrvatsku, ali se ona posle nekog vremena vratila u Rusiju, gde se preudala. Iako su se razišli, ona je tamo baš zbog njega pala u nemilost, pa je čak bila i na prisilnom radu - ispričao je svojevremeno Momčilo Jokić.

Tito je aprila 1936. u Moskvi raskinuo brak sa prvom suprugom Pelagijom i pola godine kasnije, takođe u Moskvi, sklopio je brak sa jednom Nemicom.

- Ta žena se zvala Johana Ana Kenig, rođena je u nemačkom gradu Himnicu. Bila je udata za jednog visokog funkcionera nemačkog komsomola, koji je posle dolaska Hitlera na vlast uhapšen i osuđen na 15 godina zatvora, a internacionalna organizacija Crvene pomoći je posle toga organizovala odlazak njegove supruge u Moskvu, gde je dobila pseudonim Lucija Bauer - ispričao je Pero Simić, novinar, publicista i autor prve Titove kompletne političke biografije.

Ona je radila u moskovskoj fabrici radio-aparata, a s Titom se pod tim imenom venčala (preuzimajući njegova lažno prezime Valter) u hotelu “Luks”, u kome su stanovali funkcioneri Kominterne. Simić kaže da je on ubrzo napustio Moskvu, ali da je ona tamo ostala. U prvoj polovini 1937. iz Pariza joj je napisao četiri ljubavna pisma, koja pokazuju da je to bila ljubav njegovog života.

Nakon što ju je Staljinova tajna policija optužila da je nemački špijun, druga Brozova supruga streljana je u moskovskom zatvoru Lubjanka. Brak Tita i Ane dugo je bio nepoznanica. Za njega se saznalo pre nekoliko godina na izložbi ruske arhive u Beogradu.

Treća supruga Josipa Broza Tita bila je bogata Slovenka jevrejskog porekla Herta Has. Momčilo Jokić kaže da je, kada su u pitanju prelomni životni trenuci, ona za Tita bila najznačajnija. Upoznali su se u Parizu 1937. godine.

Oko Titove veze sa Hertom biografi se razilaze. Prema pisanju jednih, njih dvoje su se venčali 1939. u hrvatskoj prestonici. A prema navodima drugih, njihova veza nikada nije bila ozvaničena. Slažu se sa tim da je Titov odnos sa Hertom uništila njegova ljubav sa Davorjankom Paunović Zdenkom zbog koje ju je ostavio u drugom stanju. Herta je rodila Aleksandra Mišu Broza.

Sa Hertom se rastao posle samo četiri godine, a njegova romansa sa Davorjankom više nije bila tajna.

U pričama o ljubavnom životu Josipa Broza Tita velikim slovima je ispisano ime Davorjanke Paunović Zdenke. Davorjanka Paunović je počela kao Titova sekretarica koja je radila u njegovom kabinetu na samom početku Drugog svetskog rata. Studentkinja francuskog jezika, koja je govorila još dva jezika i bila iz bogate porodice, provela je ceo rat uz Tita, a posao je prerastao u intimna druženja i ljubav.

S njim je išla na ratne linije, u rovove, spavala na zemlji, pešačila kilometrima, boravila u pećinama tokom bombardovanja, bila na tajnim zadacima i menjala identitet. Za Davorjanku se govorilo da je stravična osoba pred kojom se svi plaše govoriti jer je imala veliki uticaj na Tita i njegove odluke, te je "skresala" mnoge ambicije ljudi okolo njega.

Koliki je njen uticaj bio govori i podatak da je jednom sazvana sastanak najužeg partijskog rukovodstva a tema je bila samo ona. Tada im je Tito rekao: "Radite šta hoćete, ali ja bez nje ne mogu".

Prema zvaničnoj verziji Davorjanka je preminula od tuberkuloze u 25. godini, ali postojale su razne špekulacije. Tito je odlučio da je sahrane u dvorištu Belog dvora u Beogradu jer mu je bila najveća ljubav. Pored nje je sahranio konja i psa. Iako je bila bitan deo njegovog života, Davorjanku više niko nikada nije spomenuo, a njeno mesto zauzela je Jovanka.

Najpoznatija supruga Josipa Broza Tita bila je 32 godine mlađa Ličanka Jovanka Budisavljević, kasnije Jovanka Broz. Mlada partizanka sa činom majora i jedan od najuticajnijih ljudi socijalističkog bloka venčali su se 1952. godine. Njihov brak je za javnost bio idiličan. A s obzirom na to da je Tito 1953. postao predsednik SFRJ, Jovanka je postala prva dama Jugoslavije (nije bila jedina žena u Titovom životu, ali je bila je jedina žena na ovoj poziciji).

Tito je Jovanku upoznao tokom desanta na Drvar, kada su i prvi put plesali. Kasnije je dovedena u Beli dvor da bude domaćica kuće.

- Čak se i spekuliše da je ona namerno dovedena kako bi mu se umilila, osvojila njegovo poverenje i uticala na to da se i on malo smiri jer je, kada su žene u pitanju, u to vreme bio nezajažljiv. Još tada je zapravo počela njihova “igra” - ispričao je Momčilo Jokić.

Iako su do kraja njegovog života ostali u formalnom braku, odnos između njih dvoje počeo je da se urušava još sedamdesetih godina i na kraju se sveo na to da ga ona poslednje tri-četiri godine njegovog života nije ni videla. Prema svedočenjima Jovankine rođene sestre Nade Budisavljević, Tito je Jovanku izuzetno voleo i cenio.

- On je Jovanku prosto obožavao. Voleo je zaista. Bio je dosta pažljiv prema njoj. On je nju i preštimavao, jako cenio njeno mišljenje, pre svega je cenio njen zdrav razum. Cenio je Jovankine organizacione sposobnosti i nije imao potrebu da to govori. To se jednostavno videlo. Oboje su funkcionisali na taj način: posao pre svega. Voleo je da čuje šta ona misli. A, njihova okolina to nije mogla da podnese. Zato su je i kažnjavali - ispričala je Nada.

Prema Nadinim rečima, tokom braka sa Jovankom Tito nikada nije pričao o bivšim ženama.

- Tito je povremeno pričao o majci, o detinjstvu, o Rusiji i vremenu kad je živeo u Rusiji. Nikada nisam čula da je pričao o svojim bivšim ženama. U mom prisustvu Tito nikad nije pomenuo nijednu svoju bivšu ženu, ni Pelagiju, ni Hertu Has. Ni Davorjanku Paunović. Nikada ih nije pominjao, najverovatnije da Jovanku ne bi povredio. Ni Jovanka ih nije pominjala. Ali, ona se nije bavila njegovim bivšim ženama i bivšim ljubavima. To je bio deo njegove prošlosti i nju to nije interesovalo. Jovanka je bila svesna da Tito nju voli i znala je da ona njega voli - otkrila je Nada Budisavljević.

