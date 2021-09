PROGLAŠENA JE ZA DRUGU NAJLEPŠU ŽENU SVIH VREMENA, A OD 2019. JU JE MALO KO VIDEO Sada se konačno pojavila i izgleda BAŠ DRUGAČIJE

Američka glumica Rakel Velč svojevremeno je žarila i palila Holivudom, a šezdesetih i sedamdesetih godina bila je globalni s*ks simbol poznat po svom neverovatnom, izvajanom telu. Rakel se nije libila da pokaže svoje atribute, pa je ostala zapamćena po brojnim provokativnim filmskim scenama.

foto: Profimedia

Ovu lepu damu magazin "Empire" je 1995. uvrstio u 100 najseksepilnijih zvezda u istoriji filma, dok joj je časopis "Playboj" dodelio treće mesto na listi 100 najseksi dama 20. veka. Takođe, čitaoci magazina "Men’s Health" 2011. izglasali su je za drugu najlepšu ženu svih vremena.

Rakel je upravo zahvaljujući svom sjajnom telu i smelosti da ga pokaže bez stida dospela do statusa međunarodnog seks simbola, a sve je počelo ostvarenjem "One Million Years B. C." iz 1967. godine.

Velčova je imala tek tri rečenice teksta, ali je nosila poseban bikini koji je privukao ogromnu pažnju. Filmski posteri na kojima pozira baš u tom kostimu postali su jedni od najprodavanijih ikada! A to je bio tek početak njene bogate filmske karijere...

foto: Profimedia

"Osećala sam se kao da ljudima nije zaista stalo do mene, već samo do nje - one žene u bikiniju od srneće kože sa predugačkim nogama, sjajnim rukama i neverovatno mršavim, tankim strukom. To je bila moćna, nezaboravna žena i oni su bili zaljubljeni u nju, u tu super Amazonku. Ja jesam jaka žena, ali definitivno nisam sve to", rekla je ona pre nekoliko godina o ulozi koja ju je lansirala u zvezde.

Proslavljena glumica i model nedavno je fotografisana na ulicama Beverli Hilsa u ležernom izdanju - crnoj trenerci i beloj majici, te sa šeširom na glavi. Ovo je inače jedna od retkih prilika poslednjih godina da se Rakel pojavila u javnosti - dve godine nismo imali priliku da je vidimo!

Inače, ova dama je početkom septembra proslavila 81. rođendan, ali i dalje izgleda sjajno, premda je očigledno da se podvrgla estetskoj hirurgiji.

foto: Profimedia

"Svi možemo da se složimo da je starenje izazov, ali verujte mi - još je teže za nekog ko je seks simbol koji bledi. Pogledajte me. Dobro se držim, ali to zahteva napor, svaki dan radim jogu sat i po vremena. Ali, zaista, ljudi, koja je svrha početi da lažeš o svojim godinama? Ja predstavljam lepotu, idealizovan izgled žene i one prate moje savete i način ishrane i vežbanja", napisala je u knjizi Rakel.

Inače, Rakel je poznata i po burnom ljubavnom životu - iza sebe ima četiri braka, a 2015. godine izjavila je da nije isključeno ni da će ponovo stati na ludi kamen. Takođe, glumica je istakla da puno njenih veza nije uspelo "jer je isuviše na svoju ruku" ili jer su muškarci hteli da se zabavljaju sa njom samo zbog njenog imena.

"Lutali su okolo dok su bili u braku sa Rakel Velč. Nikada to nisam razumela. Mnogim muškarcima nije se sviđala činjenica da sam ja ta na koju se obraća pažnja kada idemo negde. Ne žalim zbog brakova. Imala sam prave emocija prema svima njima. Tada sam mislila da je to ljubav i da možemo da stvorimo veliki život, ali to nije bilo zapisano", objasnila je svojevremno.

1 / 4 Foto: Profimedia

Kurir.rs/blic zena

Bonus video:

00:50 Tamara Đurić ćerkici već kupila auto