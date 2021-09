MNOGO JE KRVI, VULGARNOSTI I GRUBOSTI: Čuveni Tika Špic iz Porodičnog blaga NIKAD OŠTRIJE o kolegama: To što prave je NEGLEDLJIVO

Glumca Predraga Smiljković svi smo zavoleli u kultnoj seriji "Porodično blago". Sa čuvenim Đošom, Tika Špic bio je nerazdvojni tandem, a čuveni Predrag danas živi mirnim i povučenim životom.

Predraga i danas možemo naći u Leskovačkom pozorištu, a kako skromno kaže, svoje slave nije svestan.

foto: Kurir televizija

- Veoma me je lako naći. Uvek sam se ponašao isto i to i danas radim. To što sam ja bio na nekom vrhuncu, ja toga nisam bio svestan, što ni danas nisam. U nekom trenutku ste vi prisutni, u nekom niste, a to verovatno nije vaša odluka. Oduvek živim povučenim životom - kaže Tika.

On navodi da mu jako nedostaju bliski ljudi koji su nas napustili, među njima i Predragov kum Bogoljub Mitić, Đoša.

- Mi smo se u jednom trenutku razvojili, zbog različitih životnih izbora. Napustili su nas divni ljudi - kaže čuveni Tika Špic.

foto: Kurir televizija

On se osvrnuo i na serije koje se danas prave i uporedio ih je sa onima koje su bile nekada.

- To je bilo vreme kada su pisci korespondirali sa svojom okolinom i sa svojim genomom. A sada imate jednu novu pojavu, novih pisaca i novih glumaca koji korespondiraju ili koketiraju sa zapadom ili sa Holivudom, ali ja lično mislim da je to jedno loše tumačenje zapada i da je to jedan otklon od sopstvenog naroda. Narod želi da gleda ono što se njega tiče - kaže Predrag, koji navodi da su za njega nove stvari negledljive.

- Isuviše vulgarnosti, mnogo grubosti, krvi, klanja, sve ono što mi nismo - naveo je Smiljković.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:33 KURIR TELEVIZIJA NA LICU MESTA: Miroslav Ilić i bivša ljubavnica Mirjana Antonović u sudu! Evo šta je advokat rekao