NA GREŠKAMA UČIM, ONE SU ME OJAČALE: Goran Bogdan priznao da je neuspeh vrsta nagrade i da uvek uči iz loših primera

Glumac Goran Bogdan je priznao da mu pohvale i nagrade veoma prijaju, ali da ipak više uči iz grešaka.

Goran se našalio i da je on izdvojio samo lepe komentare koji mu prijaju, te da nije uvek tako i dodao da ipak više uči iz onih loših.

- Ko ne voli nagrade, ko ne voli pohvale i kad ste mali bili kad vas otac i majka zagrle to je sistem nagrađivanja, to je neka ambicija. Kao što biljka raste prema suncu, tako mi rastemo prema ambicijama i nužne su za naš razvoj. Ali, sa druge strane, treba biti objektivan i nikada ne možemo pobeći iz sebe. Na greškama učim, a bez učenja nema ničega, to je sastavni deo života - rekao je on u emisiji Summer Chit Chat na "Hype" TV.

U slobodno vreme voli da čita, a književnost mu dosta pomaže kako u glumi tako i za lični rast i razvoj.

-Književnost mi pomaže u razvijanju mašte - rekao je glumac.

Priznao je da bi se vratio u pozorište, ali i da ga trenutno inspiriše rad na filmu gde iznova pronalazi nove spone između pozorišta i filma.

