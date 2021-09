NESREĆE GA NISU ZAOBILAZILE: Ivan Tasovac se hrabro borio sa rakom zbog kog je učio da ponovo hoda

Ivan Tasovac, direktor Beogradske filharmonije, preminuo je večeras u svom domu u Beogradu oko 21 sat.

Ekipa Hitne pomoći pokušala je reanimaciju.

Tasovac je diplomirao klavir na Konzervatorijumu "Petar Iljič Čajkovski" u Moskvi u klasi profesora Sergeja Dorenjskog. Bio je direktor Beogradske filharmonije od 23. marta 2001-2013. godine. Početkom 2014. na konkursu za novog direktora jednoglasno je izabran kao najbolji kandidat za ovu poziciju.

foto: Damir Dervišagić

On je gostovao na Kurir TV maja 2021. godine i tada je pričao o tumoru posle pada na košarkaškom terenu kada mu je i otkriven tumor na kičmi:

"Pao sam na košarci, povredio sam kičmu, nepokretnog su me preneli u bolnicu, snimili su me i pronašli da imam tumor na četvrtom pršljenu. Posle tri nedelje sam operisan. Da nisu pronašli, pitanje je šta bi bilo", navodi on i dodaje da je zahvat bio komplikovan i da je beskrajno zahvalan lekarima.

Usledio je, kako kaže, oporavak kada je ponovo učio da hoda.

"Ne znam šta još mogu da kažem, ali sada primećujem jednu stvar. Dok pričam o filharmoniji, sa zadovoljstvom i lakoćom o tome govorim. A kad treba da se vraćam na priče od pre tri, deset ili sto godina, imam utisak da to nikog živog ne interesuje", ocenio je Tasovac.

Navodi kako je tada spoznao da nema potrebe gubiti vreme na pogrešne ljude i da je uvideo ko su mu pravi prijatelji.

"Posle toga krenete daleko opuštenije u svoj dalji život, sa manje ljutnje prema svima drugima", ispričao je direktor Beogradske filharmonije.

foto: Marina Lopičić

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

01:29 KOMEMORACIJA VOLJENOM GLUMCU NEŠI NENADOVIĆU! Milica Milša se gušila u suzama