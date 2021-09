PILEROVI SE OPRAŠTAJU OD TASOVCA: Ivan im je mnogo pomogao, a kad su hteli da kupe FILHARMONIJU, dao im je važne SAVETE (KURIR TV)

Nekada najmlađi svirači u Knez Mihailovoj i pobednici takmičenja "Ja imam talenat", poznati Pilerovi oprostili su se preminulog Ivana Tasovca, njihove najveće podrške u šou.

foto: Zorana Jevtić

- Želeli bi pre svega da izjavimo porodici Tasovac saučešće i da kažemo da je bio jedan jako dobra čovek, velikodušan čovek, velikog srca koji je uvek svoje znanje i svoja iskustva delio sa mlađima i starijim kolegama umetnicima. Naše neko prvo iskustvo sa gospodinom Tasovcem se desilo 2005-2006, gde nas je on još tada pitao da li želimo da postanemo članovi dečije Beogradske filharmonije, u kojoj se tada radio još jedan veliki projekat "Buđenje proleća" tada smo mi nastupili kao solisti.

Da kažemo još i da nam je bio velika podrška u emisiji "Ja imam talenat" gde smo pobedili 2009-2010 godine. On je bio je član žirija i uvek je govorio sve najbolje što se tiče nas i naše muzikalnosti "Da li je to bila ulica ili je bila Kolarčeva zadužbina ili je to bio "Ja imam talenat" uvek ste svirali punim srcem uvek ste davali tu neku energiju" koju je on zapravo tražio od nas. Možemo da kažemo da su sa gospodinom Tasovcem iskustva su uvek bila čarobna, u svmu nas je podržavao i jednostavnpo njegove reči ćemo uvek pamtiti.

foto: Printscreen

On nam je jednom prilikom rekao da ga naša priča podseća na holivudusku priču. Kada su nas jednom prilikom voditelji pitali šta bi uradili sa 100.000 evra, gde sam ja rekao da bi možda da kupio Beogradsku filharmoniju, a on je na to rekao "Ja ne znam stvarno šta je sa ovim učesnicima, neke stvari nisu na prodaju!". Ostaće nam dečija filharmonija i Beogradska filharmonija uvek u sećanju po gospodinu Tasovcu i želeli bismo da još jednom izjavimo saučesće prodici Tasovac.

Podsetimo, Ivan Tasovac preminuo je sinoć u 55. godini života, nakon što mu je iznenada pozlilo u domu u Beogradu.

foto: Beta/Marko Đoković

Jovan Mladenović

