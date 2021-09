OPROŠTAJ OD IVANA TASOVCA: Taso, ispunićemo tvoju veliku želju! Filharmonija će dobiti svoju zgradu na Ušću

Bivši ministar kulture i dugogodišnju direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac prerano nas je napustio u 55. godini, nakon što mu je prekjuče pozlilo u njegovom domu u Beogradu.

foto: Beta Andrej Nihil

Iznenadna smrt velikog pijaniste ostavila je sve u šoku, a mnogi još ne mogu da poveruju da se to zaista desilo. Veliki prijatelj Ivana Tasovca i bivši direktor Muzeja savremenih umetnosti Slobodan Nakarada kazao je za Kurir da ga je ova vest zatekla. - Ivan Tasovac je bio i ostaće večno jedan od ljudi koji su obeležili moj život, a u isto vreme bio je vizionar, i to se pokazalo delovanjem sa Filharmonijom. Više puta sam naglasio da su postojale tri institucije, a sada dve, koje su izlazile iz okvira Srbije, ali i Evrope, a to su Beogradska filharmonija i Beogradski festival igre, i smatram da je ono što je Ivan zacrtao, a to je da Filharmonija treba da ima svoju zgradu, ostaje nama da to obećanje njemu ispunimo, a srpska kultura je pretrpela neverovatan gubitak - kroz suze je rekao Nakrada.

foto: Fonet/Nenad Đorđević

Naš poznati glumac Vladimir Aleksić za Kurir je istakao da će Tasovčeva vizija uskoro postati stvarnost. - Ivan Tasovac je jedna od najznačajnijih ličnosti srpske kulture 21. veka. Čovek koji je potpuno promenio način komunikacije između publike i umetnika. Imao sam sreću da sarađujem mnogo puta s njim. Beskrajno duhovit, talentovan, britke misli i iznad svega vizionar. Nažalost, nije dočekao novu zgradu Beogradske filharmonije. Ali mi znamo da je imao viziju, snagu i ogromnu želju da je izgradi. Njegova vizija će u narednim godinama postati stvarnost, a mi, dok budemo sedeli u novoj koncertnoj sali i slušali izvođenja vrhunske muzike, mislićemo na Ivana Tasovca i biti večno zahvalni. Počivaj u miru, druže moj - kazao je Vlada.

foto: Nemanja Nikolić

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić u svom saopštenju napisao je da je Tasovac uvek bi duhovit i nasmejan i da nije odustao iako je imao naizgled nemoguć zadatak, a to je da ljudi zavole klasiku. - Kada smo prošle godine izašli iz vanrednog stanja zbog epidemije, prvog dana došao je kod mene da me obavesti da će s Filharmonijom da svira u parkovima i na drugim javnim mestima. Želeo je da ljudi zaborave restrikcije i da ponovo žive život punim plućima. Ljudi poput njega, kada god da odu, odlaze prerano. A Tasa je otišao mnogo, mnogo, mnogo rano. Tasin san je bila zgrada Filharmonije na Ušću. Nije bilo vrata na koja nije pokucao kako bi ga ostvario. Naša obaveza je da njegov san postane java i da Beograd dobije Filharmoniju onako kako ju je on zamislio. Ne plačem, a srce mi se cepa - napisao je Vesić na svom Fejsbuk profilu.

foto: Zorana Jevtić

Isto u pismu za medije poručuju iz Beogradske filharmonije. - Svojom vizijom i nesagledivom ludošću izgradio si ono što smo danas mi. Hrabri, nepomirljivi, spremni za izazov i nove uspehe. Prošlo vreme nije prihvatljiva opcija, jer mnogo toga imamo ispred sebe. Beogradska filharmonija se od tebe ne oprašta. Dosanjaćemo zajednički san u našoj novoj zgradi, i ne odustajemo, Taso, uprkos svemu - stoji u poruci. Vreme i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.

foto: Marko Đoković

Jovan Mladenović

