SOFIJA RAJOVIĆ SE ZA 23 DANA UGOJILA 10 KILOGRAMA: Glumica progovorila o zdravstvenim problemima, otkrila čega se NAJVIŠE PLAŠILA!

Poznata glumica i voditeljka Sofija Rajović gostujući u jednoj emisiji otkrila je sa kojim se to zdravstvenim problemom već duže vreme bori, a sve kako bi pomogla onima koji možda u ovom trenutku biju istu bitku.

Naime, reč je o insulinskoj rezistenciji za koju je Sofiji trebalo čak godinu dana lutanja po različitim lekarskim ordinacijama kako bi je ustanovila. Ipak, da nešto nije u redu najpre je primetila njena prijateljica sa kojom je živela u Majamiju.

foto: Damir Dervišagić

"Da imam problem bilo je vrlo očigledno, ali ne meni već mojoj tadašnjoj cimerki u Americi. Moje povećavanje kilaže dogodilo se rapidno pa moj mozak uopšte to nije registrovao, nisam to čak ni u ogledalu primetila. Od momenta kada sam došla u Majami, nikada to neću zaboraviti, prošla su 23 dana kada mi je prijateljica s kojom sam živela kazala: Sofi, mislim da si se malo ugojila", prisetila se Sofija u emisiji dr Branke Marković.

"Sklona sam tome da nosim široke stvari jer ne volim da me nešto steže, i rekla sam joj: Ma ne, nije to ništa. Onda sam stala na vagu i videla da pokazuje 73 kilograma, a u Ameriku sam stigla sa 63. Za svega 23 dana ugojila sam se deset kilograma! Mislila sam da je vaga pokvarena i pozajmila sam komšijinu i ona je pokazala isto. Tada sam shvatila da nešto nije u redu jer u ishrani nisam ništa drastično promenila. Jesam jela dve kugle sladoleda dnevno i jela u restoranima, a poznato je da Amerikanci koriste mnogo putera i da hrana ima više aditiva, ali količinski nisam toliko jela da bih dobila deset kilograma", kazala je Sofija na TV Doktor.

Kada se vratila u Beograd, glumica je odmah krenula na dijetu koja je ranije davala rezultate, ali koja tada uopšte nije funkcionisala.

foto: Damir Dervišagić

"Mesec dana sam držala dijetu i - ništa. Promenila sam dijetu i - opet ništa. Otišla sam potom kod nutricioniste i za dvadesetak dana sam izgubila svega 1,2 kg. Vaša psiha tu najviše strada, to je borba sa veterenjačama. Radite sve, a nema nikakvih rezultata. Posle nekog vremena bila sam na ivici nervnog sloma. Ustajala sam nesrećna i u krevet išla nesrećna i gladna. Lekari su mi mesecima govorili da je sve u redu. Lutala sam gotovo godinu dana", kazala je Sofija Rajović u emisiji „Vaš lekar dr Branka“.

Kako je objasnila, niko joj od lekara nije ni spomenuo insulinsku rezistenciju.

"Imala sam stravične napade za slatkišima. U jednom momentu sam sebe hvatala da pojedem pola kilograma sladoleda, a i dalje mi se jede. Ljudi ne razumeju koliko je to teško. Konačno sam došla kod lekara koji mi je preporučio OGTT test i tada sam saznala da patim od tog stanja i dobila terapiju, ali me je najviše uplašilo to što moram da smanjim slatko. Pristup mog lekara je bio divan, kazao mi je: Okej, pazi šta jedeš, pićeš lek, i kada baš želiš pojedi nešto slatko."

Sofija je istakla i da po prirodi nije ljubomorna, ali da to postaje u jednoj situaciji.

"Nisam ljubomorna žena osim na one osobe koje mogu da jedu koliko žele, a ne goje se. Čim sam u problemu - dostava mi je najbolji prijatelj. Da je sreće da sam od onih kojima se želudac zaključa kada su nervozni. Ja jedem kada sam u problemu, ali i kada mi je mnogo lepo. Kada je hrana u pitanju idem u krajnost, preveliki sam hedonista. Teško mogu da zamislim život bez restorana, hrane i druženja. Ne ide mi to jedno bez drugog. Svoj problem i dalje nisam rešila, potrebno je vreme. Dešava mi se da opet naglo počnem da se gojim", priznala je Sofija na TV DR.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/A.A.

Bonus video:

00:11 HVALA TI ZA SVE ONO ŠTO MI JE POTREBNO! Luna Đogani mužu Marku čestitala 38. rođendan i podelila EMOTIVNE trenutke (VIDEO)