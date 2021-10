MARIJA KARAN O ULOZI U DINASTIJI: Aleksandra koju igram u seriji vodi glavnu reč!

Lik čuvene opasnice Aleksis iz popularne sapunice "Dinastija" u domaćoj verziji ove serije dočarala je glumica Marija Karan. Naime, ona je u srpskoj postavci glavnih junaka Aleksandra, supruga Branka Kadića, kod igra Branimir Popović, a prvih nekoliko epizoda gledaoci su već mogli da gledaju od 27. septembra na televiziji Pink.

foto: Jelena Simonović RTV Pink

- Drago mi je da sam deo ove serije i nadam se da je publika dobila nešto što do sada nije mogla da vidi na našim malim ekranima. Reč je o rimejku i osveženju "Dinastije", koju smo svi voleli. Neki od nas gledali su je kao mali, a za naše roditelje i bake i deke bila je značajnija i globalno veoma popularna. Nadam se da će je zavoleti i neki novi klinci. Želeli smo da oživimo teksaski glamur i seriju koja je obeležila jedno vreme, da je adaptiramo i dodamo nešto novo. Iako se iz detinjstva više sećam igranja lastiša i nekih pesmica koje smo učili, ovu seriju gledala sam sada prilikom priprema za snimanje. To je klasik koji je i u svoje vreme doneo nove trendove, neke nove stvari i teme koje do tada nisu bile ispričane - kaže Marija i objašnjava da li joj je uloga Aleksandre imalo bliska.

foto: Jelena Simonović RTV Pink

- Mi glumci pokušavamo da i ono što nam nije blisko približimo sebi i damo mu neki lični pečat. Ono što je zabavno kod Aleksandre jeste to da ona vodi glavnu reč, što je kao pojam da žena vodi radnju u vreme "Dinastije" bila novina. Aleksis je bila oličenje ženske snage i karakteristika koje su se do tada pripisivale samo muškim ulogama - ističe glumica.

Snimanje "Dinastije" izazvalo je veliku pažnju publike od samog početka, a jednako su se osećali i njeni protagonisti.

- Radovala sam se da budem deo ovog projekta i dočaram Aleksandru. Uoči emitovanja osećala sam jednako uzbuđenje kao kad smo se prvog dana sastali da snimamo. Bili su jednako srećni i svi koji su čuli da radimo, a okupljen je tim talentovanih ljudi koji rade punim srcem. Kasting je odrađen precizno i dugo je biran, bilo je divno sarađivati sa svim kolegama - zaključuje Marija.

foto: Jelena Simonović RTV Pink

