ČUVENI STING NAPUNIO 70 GODINA: Živi u otvorenom braku, težak je preko 300.000.000 $, a dinara neće ostaviti deci zbog OVOG

Britanski muzičar i glumac Sting, punog imena Gordon Metju Tomas Samner danas slavi 70. rođendan. U životu je prodao 100 miliona albuma, na računu ima više od 300 miliona dolara, a poznat je i po izjavi da niko od njegove šestoro dece ne može računati na to nasleđe.

- Što zaradim, to moja supruga i ja potrošimo. Oni će morati da rade. Moja deca znaju to i retko me pitaju i zašto, što cenim - rekao je Sting 2014. godine.

Ovaj muzičar bio je vođa grupe "Police2 koja je od 1977. do 1984. postigla planetarni uspeh. Solo karijeru započeo je 1985. godine.

Tokom života Sting se posvetio brojnim političkim i ekološkim pitanjima, od oslobađanja Nelsona Mandele do zaštite Amazonije. Veliki je poklonik joge, a od 1992. godine je u braku s glumicom Trudi Stajer (67) i otvoreno priča o njihovom braku koji nije tradicionalan.

Sasvim je sigurno da njegovoj Trudi nije lako, ali njihov brak traje skoro trideset godina.

Ona je glumica i producent, osnivač "Rainforest" fondacije za očuvanje domorodačkih kišnih šuma, ambasador UNICEF-a, po svemu ovome vidi se da je ona vrlo svestrana, što talentovani Sting izgleda vrlo ceni.

U braku su od 1992. godine, a pre toga su iskusili deceniju ljubavi i zajedničkog života, posle koje su došla deca: Miki, Džejk, Džo, Fušija, Đakomo, Koko.

Jednom prilikom Sting je sasvim nehotično, pre nešto više od 20 godina, otkrio da njih dvoje praktikuju tantrički seks.

- Običan seks mi nije zanimljiv. Mi volimo da se igramo. Ja volim kada se oblačimo i glumimo – rekao je Sting u intervjuu za "Harper's Bazaar" 2011. godine.

Sasvim je sigurno da Sting nije čovek koji bi brak idealizovao, pa je izjavio da zajednica nije laka stvar, da smatra da nije prirodno da osoba bude u vezi, ali istakao je i da je ljubav ono što njih održava.

- Mi se volimo. Kada se ona pojavi u prostoriji, odmah mi se popravi raspoloženje – kaže Sting, koji i danas uživa u ludim izlascima sa svojom ženom.

Poznati su kao par koji otvoreno priča o svemu onome što se zbiva u njihovom krevetu, a što je, čini se, sve, ali nikako ne nešto obično.

Trudi na pitanje koliko često vode ljubav, pored odgovora često, rekla je i da Sting i "nije čovek koji voli previše aktivnosti ujutru", ali da se stvari menjaju tokom dana.

U muzičkoj karijeri, koja još uvek traje, osvojio je 17 Gremija. U 2019. godini dobio je nagradu BMI za pesmu "Every Breath You Take" koja je nakon objave postala najizvođenija pesma u istoriji radija.

Sting je zbog svojih solo uspeha uvršten i u američki "Songwriters Hall of Fame" dok je kao vođa grupe "Police" u 2003. završio u "Rock and Roll Hall of Fame".

Uz brojne svetske zvezde, Sting je u 2000. godini dobio zvezdu na holivudskoj stazi slavnih, a imao je i koncert u našoj zemlji.

