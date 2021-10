SLAVNI GLUMAC (95) TRENIRA SA 45 GODINA MLAĐOM SUPRUGOM: Osvojio je osmehom, sa svega nekoliko reči, a ovo je njihova TAJNA (FOTO)

Dik Van Dajk (95) je holivudska legenda, glumac, pevač i igrač i nikako ne daje svojim godinama da ga uspore. Snimljen je kako sa svojom suprugom Arlin Silver (50) izlazi iz teretane.

foto: Profimedia

Van Dajk je mnogima najpoznatiji po svojoj ulozi dimnjačara Berta u filmu Meri Popins, a iako mu se uskoro bliži 96. rođendan, još uvek je pun elana. Navodno on i njegova 46 godina mlađa supruga redovno treniraju zajedno.

Uprkos razlici u godinama, Dik i Arlin su u srećnom braku poslednjih devet godina. Upoznali su se 2005. godine na dodeli nagrada SAG. Ona je tada radila kao šminkerka, a priznala je da su odmah "kliknuli".

foto: Profimedia

- Sećam se da sam ugledala Dika za stolom, imao je leptir mašnu i široki osmeh. Baš kad sam sela na svoje mesto, odjednom se stvorio kraj mene i rekao mi "Zdravo, ja sam Dik". Prvo što sam ga pitala bilo je da li je glumio u "Meri Popins" - ispričala je Silver u jednom intervjuu.

Našalila se kako je "bila sa mnogo žabaca dok nije došla do svog princa". Sam Van Dajk slaže se sa Arlin da su oni "savršeni par".

Dik je pre Arlin bio u braku sa Mardži Vilet, od 1948. sve do 1984. godine. Zajedno su dobili četvoro dece, ćerke Stejsi i Keri i sinove Berija i Kristijana. Van Dajk takođe ima petoro unučadi i četvoro praunučadi.

Osim po ulozi iz "Mary Poppins", Van Dajk je upamćen i po ulozi Roba Petriea u "The Dick Van Dyke Show", "The New Dick Van Dyke Show" i "The Carol Burnett Show". Tokom više od 70 godina karijere osvojio je nagrade Tony, Grammy, BAFTA, čak pet Emija i SAG nagradu za životno delo, a uvršten je i u televizijsku Kuću slavnih.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:12 MARINA I OLIVERA SE UDRUŽILE PROTIV DARKA, A ON SE NE ODVAJA OD NJE! Provodi se s Barbarom, svi se pitaju da li ih OVAKO provocira