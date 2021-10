PRIČALO SE DA MU JE BRAK LOŠ I DA ŽIVI U HOTELU! Tihomir Stanić progovorio iskreno o razvodu i otkrio pravu ISTINU!

Nakon što je u medijima osvanula vest da se Tihomir Tika Stanić navodno razvodi od supruge Jelene, glumac se oglasio i poručio da u tim pričama nema istine.

U domaćim medijima pojavila se priča da glumac navodno trenutno živi u hotelu, nakon što je napustio stan u kojem je živeo sa ženom Jelenom, navodno zbog razvoda.

Međutim, Tihomir kaže da nije istina da ima bilo kakvih problema u braku.

- To nema veze sa životom. Nikakve. Gluposti, ne razvodim se. Baš neko želi da mi uništi dan takvim izmišljenim pričama - rekao je Tika Stanić.

Podsetimo, Tihomir Stanić sa Jelenom ima ćerku Sofiju, a pre sadašnje izabranice već je bio u jednom braku, o čemu je pre nekoliko meseci govorio.

- Moj brak pre ovog nije bio neuspešan. Bio je uspešan, samo je trajao deset godina. Jako je uspešan bio, i sad sam u jako dobrim odnosima sa bivšom ženom. I posle sam išao u Belgiju. Desilo se tako da se završio taj brak. Upoznao sam Sofijinu majku, pa sam se zaljubio, zato je taj brak prekinut - kazao je Tika početkom ove godine u emisiji "Šok tok", spomenuvši i ćerku Sofiju, dok pored nje ima i naslednicu Milenu.

- Jelena, moja sadašnja partnerka, neće da se uda za mene. Nedavno sam je ponovo zaprosio, odbila je. Upoznali smo se na aerodromu. Postoji i snimak čak kad je upoznajem! Rekli su mi: "Vidi, kako je lepa devojka", i ja priđem. Neko iz ekipe koja je bila sa mnom je snimio to, imam i dan danas to - dodao je on tada.

