MILENA VASIĆ ZA KURIR: Upoznala sam Jovanku Broz! Čuvam još buket koji mi je poklonila

Glumica Milena Vasić deo je ekipe nove serije RTS "Jovanka Broz i tajne službe", koja se emituje svakog ponedeljka. Milena kaže da joj je uvek izazov glumi istorijska ličnost, a u razgovoru za Kurir otkriva kako je na neobičan način upoznala i Jovanku Broz.

- Serija je dobro urađena. Prvi put pred neko emitovanje nisam imala tremu. Igram Jovankinu sestru, Nadu Budisavljević. Pomalo ličim na nju. Svaka vrsta transformacije je radost i mnogo je važno pokrenuti druge stvari iznutra, kao kada uhvatite gledaoce sa nekim svojim emotivnim kontinuitetom tog lika. Za glumca je to zabavno - objašnjava Vasićeva.

Ona nije imala priliku da sretne Nadu, ali jeste Jovanku.

- Nada Budisavljević u ovoj seriji ima ulogu jednog emotivnog zaštitnika Jovanke Broz. One su bile jako bliske i Nada je do Jovankine smrti bila s njom. Ona je bila emotivni čuvar svoje sestre. Ovo je prava ljubavna priča sa svim okolnostima i peripetijama koje država nosi sa sobom - kaže glumica i dodaje: - Nadu nisam još upoznala ali sam imala sreću da se upoznam s Jovanom Broz, ako se to može tako reći. Posle moje premijere u Jugoslovenskom dramskom pozorištu 2000. godine zvoni mi telefon i preko puta se čuje tanani ženski glas. "Dobar dan, je li to Milena Vasić, ovde je Jovana Broz". Rekla sam "Gde si, Jovanka", misleći da me neko zeza u nedelju popodne. Nije bila šala. Na vezi je bila Jovanka. Želela je da dođe na moju predstavu, pa me je zamolila da joj ostavim dve karte.

Milena objašnjava da joj je ostavila dve ulaznice ali se ona nije pojavila.

- Sačekao me je u JDP buket ruža sa posvetom. I danas čuvam jednu ružu. Srećna sam što sam je jednim delim upoznala. Razmenili smo nekoliko rečenica. Bila sam u šoku. Niko mi nije verovao. Igrali smo predstavu u "Supici". Pisalo je na posveti: "Želim vam uspešno veče, Jovanka Broz". To je najveći i najlepši buket koji sam dobila - seća se glumica.

Dramska umetnica biće deo ekipe serije "Ubice mog oca" kao pevačica Biba: - Ne mogu da vam kažem da li sam ga ubila. Videćete ko će tu koga da ubije. Biba je atraktivna pojava. Pričalo se dosta o kraju kada sa upucala Mišu Zvornika, a o ovom kraju će još više.

Milenu su gledali i u novom komadu "Široka zemlja" Artura Šniclera u režiji Marka Manojlovića, gde je debitovao i mladi Aleksej Bjelogrlić.

- Ozbiljna tema o braku i nevernosti. Marko se poigrao drugim medijima. Aleksej je vaspitan, talentovan glumac, odmeren i tih. Mislim da je na dobrom putu da bude bolji od Bejle. On je najbolje pokupio od mame i tate - zaključuje Vaisćceva.

