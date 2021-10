ZGRABIO ME ZA GOLE GRUDI! PONIZIO ME, U OČI NISAM MOGLA DA GA POGLEDAM: Manekenka otkrila šta se desilo na snimanju spota

Jedna od najplaćenijih supermodela u svetu, Emili Ratajkovski (30), u njenoj knjizi "My Body" iznela je niz tvrdnji koje su vezane uz snimanje spota za pesmu "Blurred Lines".

Naime, Ratajkovski je otkrila kako je tokom snimanja spota, muzičar Robin Tik (44) dodirivao po golim grudima.

- Odjednom, iznenada, osetila sam hladne ruke stranca na mojim golim grudima. On je stajao iza mene. Odmah sam se odmakla, a zatim sam ga pogledala u čudu - napisala je Emili u knjizi koja treba da bude objavljena idućeg meseca.

Ratajkovski je bila jedna od tri modela koja su se pojavljivala u spotu za pesmu sa kojom je ovaj muzičar stekao svetsku slavu. Pesma je nastala kao saradnja Robina Tika, Farela Vilijamsa i repera imena IT.

Kako prenosi New York Post, manekenka je na početku uživala u snimanju spota, a zatim se Tik napio i počeo grubo ponašati.

- Smejao se tokom snimanja, nije mogao da stoji na nogama, u jednom trenutku ga je Dajana Martel, redateljka videospota, upitala da li li dobro - piše u knjizi.

Emili je dodala i kako se tokom snimanja u studiju u Los Anđelesu osećala poniženo i da je izbegavala kontakt očima sa Robinom.

Martel je potvrdila incident i rekla kako pamti trenutak kada je muzičar uhvatio Emili za njene gole grudi.

- Stajao je iza nje i sa obe ruke uhvatio njene grudi. Odmah sam počela da vičem na njega jer mi nije bilo jasno šta radi. Rekla sam tada i da je snimanje završeno - objasnila je i dodala kako je Tik bio pijan, a kasnije se i izvinio za svoj postupak.

Da podsetimo, ovo nije prvi put da je pesma izazvala kontroverzu. Porodica Marvin Geja tužila je Tika i Farela rekavši da je "Blurred Lines" plagijat hita "Got To Give It Up" Marvina Geja iz 1977. godine. Na kraju su Farel i Tik morali da plate porodici odštetu od 7.300.000 dolara.

(Kurir.rs/A.M.)

