MUŽ NATAŠE NINKOVIĆ SE NE POJAVLJUJE U JAVNOSTI: Isplivala FOTKA na kojoj poziraju zajedno i uživaju u društvu OVIH prijatelja

Sloboda Mićalović je objavila na svom Instagram profilu fotografiju sa mužem Vojinom, kao i koleginicom i prijateljicom Natašom Ninković, ali i njenim suprugom Nenadom Šarencem.

Natašu retko možemo videti na slikama sa svojim suprugom, a glumica je nekoliko puta u javnosti pričala o njihovom odnosu.

Nataša se za svog supruga, koji je stariji od nje više od 10 godina, udala kada je imala 25 godina, a jednom prilikom je priznala da je uz njega sazrela.

Naime, Ninkovićevu retko možemo videti na slikama sa svojim suprugom, a glumica je nekoliko puta u javnosti pričala o njihovom odnosu.

Nataša se za svog supruga, koji je stariji od nje više od 10 godina, udala kada je imala 25 godina, a jednom prilikom je priznala da je uz njega sazrela.

- Bila sam klinka i u početku brak sam tvrdoglavo shvatala kao ring u kojem sa mužem odmeravam snagu, dok mi u jednom trenutku Nenad nije predočio kako moramo da uskladimo korake - rekla je svojevremeno Nataša.

Nataša je i u jednom intervjuu otkrila i da je odbila američkog reditelja Olivera Stouna upravo zbog svog supruga.

- Oliver Stoun bio je na nekom proputovanju kroz Balkan i svratio je do Beograda. Tada sam ga videla poslednji put. Pokazala sam mu Narodno pozorište, zapravo scenu gde igram, grad... Stalno me zapitkivao šta je tu toliko vredno, pa sam odlučila da ne pokušam u Americi. Na večeri u Skadarliji upoznao je mog Nešu. Pitao me je da li je i on jedan od razloga zbog kojih sam odlučila da igram u Beogradu i ja sam mu odgovorila: "Naravno" - ispričala je glumica.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

01:32 PAVLE VUISIĆ, VULKAN GLUME I MRGUD VELIKOG SRCA: Ovaj muzej čuva uspomenu na našeg glumca, njegova pisma, ključeve, fotografije