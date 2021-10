MARKO ŽIVIĆ JE BIO U BRAKU SA VODITELJKOM Ostali su prijatelji i NAKON RAZVODA, a ona mu je bila velika PODRŠKA u teškim trenucima

Marko Živić trenutno se u bolnici bori sa kovidom, a ovo nije prvi put da glumac prolazi kroz teške trenutke zbog zdravstvenih problema.

Naime, Živić je 2008. godine operisan nakon što je otkriveno da ima maligni kancer jednjaka i želuca, a u tim trnucima, podrška mu je, između ostalog, bila i bivša supruga - voditeljka Nataša Pavlović, voditeljka emisije "Praktična žena".

Glumac i voditeljka bili su u braku četiri godine, a nakon razvoda ostali su u dobrim odnosima.

Iako nikada nisu želeli da govore o razlozima koji su doveli do kraha braka, nekadašnji supružnici u nekoliko navrata isticali su da su i nakon razvoda ostali veliki prijatelji.

"Nataša i ja smo bili prijatelji dok smo bili u vezi, a to smo i ostali posle razvoda. Čujemo se kada su praznici, Nova godina, rođendani. Kada se sretnemo, lepo popričamo. Mislim da je to normalno. Možda su neka tuđa iskustva traumatičnija, moje nije", rekao je Marko i svojim stavom dao do znanja mnogima, da ukoliko je ljubav u odnosu nestala, poštovanje i ljudskost uvek treba da postoje.

Nataša se nakon razvoda od Živića udala za producenta Predraga Pavlovića, sa kojim je dobila dva sina, dok glumac posle kraha braka nije javno govorio o svom emotivnom statusu, ali je jednom prilikom istakao da mu je neostvarena želja da postane otac.

