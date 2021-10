DOJI ĆERKU (5) I VODI JE NA MANIKIR: O skandaloznoj Srpkinji bruje SVETSKI MEDIJI, a njen muž je OVOM izjavom šokirao SVE! (FOTO)

Koko Ostin, Srpkinja koja se udala za repera Ajs Tija nedavno se našla se na meti kritika kada je otkrila da doji svoju petogodišnju ćerku. Koko je ponovo tema svetskih medija i to zato što je naslednicu odvela na manikir.

Naime, skandalozna Srpkinja objavila je na svom profilu fotografije malene Šanel Nikol nakon manikira, a petogodišnjakinja je imala nadograđene nokte sa koima i stariji jedva funkcionisali.

Nije trebalo mnogo da se zaređaju kritike ispod posta, a koliko je sve daleko otišlo svedoči i to što je ponovo dospela u žižu interesovanja svetskih medija.

Iako je potpuno normalno da devojčice u ovim godinama žele da budu kao njihove mame, ipak mnogi njeni pratioci smatraju da bu nek agranica trebalo da postoji.

"Ovo je zaista preterano, "Ja sa 30 ne fukncionišem sa ovolikim kandžama", "Šta je sledeće? Da joj nadogradiš trepavice, povećaš usne, a onda i grudi i zadnjicu?", "Ovo je za socijalnu službu", "Čekaj, ti je istovremeno i dojiš i vodiš na francuski manikir? Pa odluči se"... pisali su na mrežama.

Starletin muž, reper Ajs Ti oglasio se ovim povodom:

"Podržavam Koko u tome što joj dozvoljava da lakira nokte. Pravilo broj 1 na internetu je - ne obraćaj pažnju šta drugi pišu. Obraćaj pažnju na ljude koji su zaista u tvojoj blizini. Svaka kuća ima svoj lični Ustav. Naš je takav da je dozvoljeno lakirati našoj ćerki nokte", zaključio je, prenosi "Use Weekly".

Podsetimo, Koko je nedavno izjavila:

"Šanel i dalje voli moje grudi. Dojenje je bitan momenat koji povezuje majku i dete", a potom dodala da njena ćerka obožava hamburgere i meso u globalu, ali da joj je njeno mleko i dalje omiljena užina s vremena na vreme.

"Zašto bih joj onda to uskraćivala? Ukoliko to više ne bude želela, u redu. Ali za sada ne želi da stane", objasnila je nekadašnja glumica i model za "Us Weekly".

Podsetimo, reper je prošle godine rekao da Šanel još uvek spava sa njima u krevetu, kao i da moraju pažljivo planiraju sek***ne aktivnosti jer im nije uvek slobodan krevet samo za njih.

