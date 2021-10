ZVEZDA FILMA O BONDU TVRDI: Sledeći agent 007 treba da bude GEJ GLUMAC!

Iako je novi deo Džejmsa Bonda "Not time to die" tek nedavno imao svoju svetsku premijeru, već se uveliko priča ko bi mogao da zameni glumca Danijela Krejga u ulozi tajnog agenta 007.

Ben Višo, jedan od zvezdi novog filma, smatra da bi glavnu ulogu trebalo da preuzme gej glumac.

U ovom filmu Ben Višou po treći puta glumi Q-a, šefa odeljenja zaduženog za proizvodnju tehnoloških novotarija kojima se služi Džejms Bond. Višo je homoseksualac, a u intrervjuu za magazin "Altitude", izjavio je kako bi voleo da vidi nekog pripadnika LGBT populacije u ulozi tajnog agenta.

- Bože, možete li to da zamislite? To bi bilo neverovatno. Naravno da bih to da vidim. Stvarno verujem da bi svi trebalo da poradimo na svetu u kojem bi svako mogao da glumi svakoga, pa bi bilo baš uzbudljivo kada nečija seksualnost ne bi bila bitna za dobijanje uloge - rekao je glumac.

- Mnogo toga se u svetu promenilo u poslednjih pet - šest godina. Videćemo, možda Bond zaista jednog dana bude gej glumac - dodao je on.

Na pitanje ko bi to mogao da bude, Višo je dao pečat odobrenja glumcu "Lepotice i zveri" Luku Evansu i Džonatanu Bejliju iz serije "Bridgerton".

foto: Profimedia

Poslednji film o Džejmsu Bondu sa Danijelom Krejgom u glavnoj ulozi najzad je doživeo svetsku premijeru u Londonu, i to 28. septembra, 18 meseci kasnije nego što je planirano, zbog pandemije koronavirusa. Film "No Time To Die“ je Krejgov peti Bond.

On je za radio BBC 5 na crvenom tepihu rekao da je ova uloga bila „neverovatno važna za kinematografiju i istoriju, i teret toga je bio neko vreme na mojim plećima“.

- Imao sam neverovatnu sreću - dodao je.

Pored toga, dodao je da i pre godinu dana nije mogao da zamisli da će doći do premijere, i da sada oseća ogromno olakšanje što je u Rojal Albert holu u Londonu, gde je premijera održana.

foto: Printscreen YouTube

