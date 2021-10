TIHOMIR STANIĆ NAKON PREMIJERE FELIKSA O GLUMAČKOM IZLETU PISCA: Kecmanović da se okane glume i vrati pisanju! (VIDEO)

Na programu Kurir televizije prikazane su već dve epizode nove TV serije "Feliks". Prvi dramski program s potpisom naše kuće, u saradnji s produkcijom "Fajerflaj", ekranizacija je inspirisana istoimenim romanom Vladimira Kecmanovića.

Jedan od glavnih aduta ove serije je sjajna glumačka ekipa, koju čine: Tihomir Stanić u glavnoj ulozi, Danica Maksimović, Petar Božović, Strahinja Blažić, Tanja Bošković i Jovan Mijović. Režiju potpisuju Đorđe Stanimirović i Stefan Malešević, a scenario grupa autora, među kojima i Dejan Stojiljković. U prvoj epizodi upoznali smo Simona Rakića, zvanog Feliks (Tihomir Stanić), a s njim u kadar stao je i pisac Vladimir Kecmanović.

- On je tu ulogu dobio preko veze, ali ju je odlično odigrao. Nadam se da ga uspeh glumačkog pojavljivanja neće zavesti i da neće ostaviti pisanje. Znam to već decenijama, on je jedan od naših najtalentovanijih pisaca. Savetovao bih mu da se vrati pisanju. Gluma neka ostane jedan šarmantan izlet. Verujem da je to priča koja ima potencijal da doživi još nekoliko sezona. Sad kad smo usvojili te likove, mislim da će serija u drugom ili trećem nastavku samo biti bolja i rasti - kaže Stanić.

Serija "Feliks" na programu je radnim danima u 18.30 i u 22 časa.

