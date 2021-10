MILAN MARIĆ JE NESUĐENI FUDBALER: Glumac priznao zašto je otišao drugim putem, a ovo će imati POSEBNO mesto u njegovom životu!

Milan Marić je trenutno u žiži javnosti zbog filma Toma koji je zabeležio 400.000 gledalaca od trenutka prikazivanja, 15. septembra.

Ljudi hrle u bioskope da pogledaju priču o pevaču, boemu i čoveku koji je intenzivno osećao svaku emociju.

Milan je gostovao na domaćoj televiziji, a otkriveno je da je trenirao fudbal i da je svetla budućnost pred njim, ali se povredio i život mu je krenuo drugim tokom.

- Povredio sam se i otišao na drugu stranu - rekao je Marić voditeljima.

Preko 400.000 ljudi je pogledalo film Toma, a ono što je oduševilo Milana je sledeće:

- Najlepše je što ljudi predivno reaguju, hoće opet da idu, čak kažu prijateljima, e, ja te vodim. Mislim da je to divn To je ta emocija u filmu, komunicira individualno sa svakim i svako nađe nešto na šta se ukači. Toma je glavna figura, ali to nije samo njegova priča.

Razlog zašto je prihvatio scenario su emocije.

- Ako se pravi film o Tomi, ne može da ne bude emotivan... to je složena priča o njegovom životu. I emocije, emocije pre svega. Pesmu Tuga Toma je napisao kao veoma mlad, a snimao skoro pred kraj života i stalno smo se vraćali na to. Ovaj film će imati posebno mesto u mom životu šta god radio - rekao je glumac.

Publika je aplaudirala, plakala, a čuvena je i ona priča da je Milan izjavio da niko neće ništa da šeruje na Instargramu jer su svi zauzeti plakanjem

Upoznao je Tominu udovicu Gordanu i taj susret je bio veoma emotivan, zagrlilui su se, a Milan je rekao da se plašio jednog.

- Ona živo pamti Tomu i posle 30 godina. Ja sam imao tremu od tog susreta jer ona neće dozvoliti da joj bilo ko pokvari to živo sećanje i plašio sm se da ne kaže "ne, ne" kad vidi film. Srećom pogledala je film i sve je bilo divno. Topla, divna žena - rekao je Marić u Jutarnjem programu Prva TV Filipa Čukanovića

