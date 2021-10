SRBIN KOJI JE GLUMIO SA KREJGOM OTKRIO ŠTA MISLI O NOVOM FILMU: Ovo je kulminacija svega, a publiku čeka 163 uzbudljivih minuta

Premijera novog filma "Nije vreme za umiranje" o tajnom agentu Džejms Bondu održana je juče u Beogradu.

foto: Ap

Komentari o petom po redu ostvarenju Danijela Krejga više su nego pozitivni, ali se mnogi pitaju šta će dalje biti dalje, s obzirom na to se glumac ovim ostvarenjem oprostio od svoje najpoznatije uloge. Jedan od učesnika prethodnog dela ovog serijala, naš poznati glumac Milorad Kapor, pogledao je 25. nastavak i kaže da nema velike zamerke.

- Svaki put pre nego što pogledate najnoviji film o Džejmsu Bondu zapitate se šta bi novo moglo da se doda, koja nova tema je ostala neobrađena da bi se držao kvalitativni korak s drugim filmovima iz svetske A produkcije, a da se pritom ostane u duhu franšize o tajnom agentu 007. Serijal od samog svog početka prati geopolitička i društvena događanja. Za vreme Hladnog rata, glavni neprijatelji su dolazili sa istoka. Kako je jenjavala zaoštrenost između blokova, glavni loši momci bili su neki ludi naučnici. Angažovanjem Danijela Krejga došlo se do ovozemaljskog Bonda, Bonda od krvi i mesa koji može da bude povređen fizički, ali i emotivno, i to je ono što i u ovom, poslednjem delu daje na izuzetnom kvalitetu i mislim da mnogi dele to moje mišljenje - smatra Kapor i dodaje:

foto: Jovana Jarebica

- Ono što je započeto u "Skajfolu", u kom sam igrao i ja, ovde je doživelo svoj klimaks i stvarno ne znam kuda dalje. Šta će glavni nosioci franšize Barbara Brokoli i Majkl Vilson odlučiti, ostaje nam da vidimo. Napetih 163 minuta, uz sitne zamerke, pojačanih uzbudljivom 3D projekcijom, sa opet odabranim prelepim lokacijama, što jeste između ostalog zaštitni znak franšize, luksuzom svake vrste, odličnom glumom, kamerom i režijom, prošli su kao tren - kazao je Milorad Kapor.

On je rekao da serijal prati trendove savremenog društva, a tu je i borba protiv mizoginije:

- Da li će novi tajni agent 007 biti žena ili glumac-glumica tamne puti, ostaće zagonetka do sledeće premijere. Čak i učesnici u filmu imaju podeljena mišljenja o tome. Lično, delim mišljenje mog dragog kolege Krejga, pa i Lije Sejdu da Bonda treba i dalje da igra muškarac, a da se glumicama bez obzira na etničku pripadnost trebaju dodeliti bitne i dobro napisanje velike uloge. Nisam nimalo konzervativan ali kao što se ne menja boja opreme na teniskom turniru u Vimbldonu, kao što ni Modesti Blejz ne treba da bude muškarac, tako se ni u ovu ‘’tradiciju’’ po mom mišljenju ne bi trebalo dirati.

U svakom slučaju, dragi učesnici i ljubitelji ‘’nije vreme za umiranje’’, neka nam još dugo živi Džejms Bond - zaključio je novosadski glumac.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/Jovan Mladevnović)