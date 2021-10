AUTOR FILMA O TOMI ZORAN LISINAC ZA KURIR: Voleo bih da vidim mini-seriju o EKV i film o Gruu

Za manje od 20 dana od svečane premijere u Beogradu film "Toma" videlo je čak 400.000 ljudi.

Novo ostvarenje Dragana Bjelogrlića, kako tvrde distributeri, filmadžije i glavni glumac Milan Marić, ima bolji start od prvog dela "Zone Zamfirove", koji je pogledalo 1.080.857 gledalaca. Zavedeni uspehom ove priče, i mnogi drugi autori najavljuju biografske priče i o drugim pevačima, pa su u pripremi i filmovi o Džeju, Silvani Armenulić, Lepi Lukić, Šabanu Šauliću i Zdravku Čoliću. Međutim, od ideje do realizacije je dalek put. I Bjelogrliću je, kako je sam priznao, šest godina trebalo da izađe s filmom, a kako saznajemo iz Filmskog centra Srbije, trenutno su u pripremi samo tri projekta ove tematike: o Šabanu Bajramoviću (dokumentarac), Džeju i Milanu Mladenoviću.

foto: Privatna Arhiva

Za Kurir ovom fenomenu govori koreditelj i scenarista "Tome" Zoran Lisinac.

- Raduje me uspeh "Tome". Film radi kod publike i za nju smo ga pravili. Istorija biografskog filma dugo postoji i u Holivudu, i to nije ništa novo. Publika voli da zaviri u život poznatih sportista i pevača. Moj omiljeni film je "Amadeus". Toma je mene fascinirao kao dramski lik i antiheroj. Mi film nismo pravili zbog armije njegovih fanova i to treba i kolege da izbegavaju. Voleo bih da vidim mini-seriju EKV i film o reperu Gruu, jer u njegovom životu postoji tragični treći čin - objašnjava Lisinac za Kurir.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs

Bonus video:

01:55 EKSKLUZIVNO OTKRIVENO! SNIMA SE FILM O ŽIVOTU LEPE LUKIĆ: Pevačica prvo POBESNELA, pa otkrila detalje snimanja