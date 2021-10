LJUBOMIR BANDOVIĆ RAZVEDEN VEĆ 7 GODINA: Glumac otkrio sve o KRAHU BRAKA, pa priznao da ONA već dugo NEMA PROBLEME njim! (FOTO)

Glumac Ljubomir Bandović prisetio se periodstudiranja u Beogradu i kao i na to koje je poslove tada morao da radi, kako bi imao dovoljno novca za život, a osvrnuo se i na razvod Tatjane.

- Kad sam posle prve godine fakulteta dobio stipendiju Narodnog pozorišta, moj otac mi je dao 100 maraka i jasno rekao: “Sinko, za ne daj bože smo ti tu”. Onda shvatiš da moraš tih 100 maraka da razvučeš, a samo sobu preko puta faksa sam plaćao 75 maraka sa cimerom. Ostane ti 25 maraka da budeš mlad, da jedeš, da izađeš. Onda sam zasukao rukave i radio. Istovarao kafiće, radio kao obezbeđenje, u šanku, nije me bilo sramota ničega, osim da prosim i kradem. Mladi danas ne znaju ono što smo mi prošli i upoznali devedesetih godina, hteli to ili ne hteli, a to je imperativ življenja. Kad te satera u ćošak, nema veze koliko su ti nežne ruke i koliko si platio te patike koje ne bi da ukaljaš u nekom kanalu koji kopaš. Sve to postane irelevantno kad zakrče creva i kad ona koju voliš očekuje da je izvedeš na piće, a ti nemaš novac, nemaš ni od koga da pozajmiš, i onda moraš da se snalaziš - rekao je glumac u emisiji "Balkanskom ulicom".

Na pitanje voditeljke Vesne Dedić da li njegova supruga ima problema sa njim oko obavljanja kućnih poslova, Bandović je odogovorio:

- Moja žena već dugo nema probleme sa mnom, jer smo mi razvedeni ima sedam godina. Kroz razvod smo prošli normalno, kao i svi normalni ljudi.

Podsetimo, glumac Ljubomir Bandović sa izabranicom Tatjanom u braku je od 2004. godine, a ona se bavi slikarstvom.

