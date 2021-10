GLUMAC IZREŠETAO KEJT PITANJIMA: Oskarovac otkrio DETALJE susreta sa vojvotkinjom, a kad je OVO uradila, znao je KOLIKO JE SATI!

Glumac Rami Malek se gostujući u jednoj emisiji prisetio trenutka kada je bio u prilici da porazgovara sa Kejt Midlton.

Glumac se na nedavno održanoj premjeri sreo sa vodvodom i vojvotkinjom od Kembridža, a gostujući u emisiji "Jimmy Kimmel Live", prisetio se njihovog prvog susrta.

foto: Profimedia

Poslednji put sam ih video u februaru 2019. godine", počeo je Rami, koji je tada dobio „titulu" za najboljeg glumca za ulogu Fredija Merkjujrija.

Njih troje su, naime, tada bili u prilici da proćaskaju, ali vojvotkinja od Kembridža izgleda nije bila spremna za pitanja koje je glumac „ispaljivao".

"Fascinantno je to koliko oni spremni dolaze na tako neke događaje. Znaju ko je ko, ko je šta radio... Vidi se da su baš uradili domaći. A ja, u jednom trenutku, pogledao sam u Kejt i rekao: „Ovo mora da je iscrpljujuće." Pitala me je zašto", nastavio je Rami, pa objasnio kako je u tom periodu, manje od godinu dana unazad, par dobio treće dece, princa Luisa.

foto: Profimedia

„Vi samo što ste dobili bebu, zar ne?" pitao sam je, ali mislim da sam je time baš „presekao". Tako me je pogledala, tačno sam znao... Onda me je pitala kako sam, da bih ja njoj kao odgovor u stvari postavio to isto pitanje. Opet me je samo pogledala, onako značajno, ali na tako prefinjen način. Odmah sam znao „koliko je sati".

Voditelj je prokomentarisao da članovi kraljevske porodice i te kako moraju da paze šta govore u javnosti, Rami je to potvrdio.

"Da, baš moraju da budu pažljivi. Ali, bilo je nekako kul. Na sekund sam je samo iznenadio, ali prema tome kako se ponela sam shvatio da je „rekla", kao: „Da, nije lako".

Ipak, za kraj, glumac je uspeo značajno da razvedri situaciju.

"Bilo je baš smešno kad sam se ponudio da im pomognem. Da pričuvam decu, kad im zatreba slobodan dan", kaže Rami.

Kurir.rs/A.A.

