IMAM SAMO JEDNU MUŠKU ŽELJU DA DOBIJEM DETE Ljubomir Bandović o problemima, odlascima kod PSIHOLOGA i besanim noćima

U poslednje vreme publika sve češće ima priliku da uživa u sjajnim glumačkim bravurama Ljubomira Bandovića, kako kroz tv formate, tako i kroz pozorište i film. Iako je uvek raspoložen da priča o umetnosti, čuveni glumac retko kada iznosi detalje iz svog privatnog života u javnosti. Ipak ovoga puta otvorio je dušu o svojim greškama, lekcijama i najvećoj želji koja u njemu tinja već dugi niz godina.

foto: Stefan Jokić

- Moje muške želje su samo jedno, da se ostvarim u ulozi roditelja - rekao je Bandović u emisiji “Balkanskom ulicom”, te poručio da je sačuvao mladalački duh iako je u petoj deceniji.

- Mi koji rano ostarimo dugo budemo mladi duhom i u mozgu. Mnogo toga sam namerno sebi oduzeo od svog mladovanja i detinjstva, znajući da ću znati da uživam u tim nekim stvarima tek kada budem zreo. Dovoljno puta sam se probudio da nisam znao šta je bilo sinoć, u nekom kanalu sa nekom masnicom. Hrlio sam u život i onda sam skapirao da onu dragocenost koju sam dobio, a to je život, olako shvatam. Da se ja nešto bahato sa tim ponašam i da to nije lepo, te da zbog toga ne bi trebalo da se kockam sa tim.

- I pre nego što sam postao glumac imao sam to neko upitno samopouzdanje, ali nikad nisam bio subjektivan. Nisam hteo da se lažem kad recimo nisam suštinski nešto dobro uradio, a ipak dobijem salve pohvala. To nisam sebi dozvoljavao, da se zakačim za takav šablon. Jedini put da napredujete i da vas to suštinski zanima, jeste da budete pošteni kad se gledate. Glumci imaju tu floskulu “ne volim sebe da gledam”. To nije tačno. Zapravo - ne umem sebe da gledam, bolja je formulacija. Ja sam sada, koliko me češće ima u projektima, i malo naučio sebe da gledam i sad sam okej sa tim. Kad počnu da vam se smanjuju želje i ambicije, onda je realnost blizu - kaže Ljubomir i ne krije da mu je psihoterapija pomogla da osvesti svoje mane.

- Išao sam kod psihologa i to mi je bilo odlično iskustvo. Posebno mi je super kod psihologa što sve ono što sam sa njim razgovorao, već sam ranije čuo. Sve su to meni već rekli i mama i brat i kum, ali on je objektivan i zato mi je zahvalno da idem kod njega i što taj vid terapije postoji.

foto: Vladimir Šporčić

kurir.rs/balkanskom ulicom