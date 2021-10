PROKLEO ME BIVŠI MUŽ: Glumica Anđelka Prpić ispričala kakav je PEH doživela, a njena izjava je sve ostavila u ČUDU!

Glumica Anđelka Prpić uključila se iz svog stana u program jedne televizije kako bi pričala o svojoj karijeri i ispričala kakav joj se peh juče dogodio.

foto: Damir Dervišagić

- Stalno me u intervjuima pitaju: Kada ste poslednji put rekli "Šta me snađe" i na to pitanje nikada ne znam da dam odgovor, ali sada ga imam. Juče sam to rekla! To me je bivši muž prokleo. Stalno mi je govorio da prestanem da zubima kidam etikete sa stvari jer ću polomiti zub. I to mi se juče i desilo. Srećom, kec gore levo, nije strašno - kazala je u svom stilu Anđelka

- Odmah sam odjurila kod zubara, jer šta da radim usred dana bez zuba!

Srećom, sve je sređeno u rekordnom roku i u prograam televizije se uključila sa njenim prepoznatljivim, blistavim osmehom. Gledaoce je pozvala da pogledaju njenu predstavu jer im garantuje da će se sve vreme slatko smejati.

foto: Sonja Spasić

- Svaka predstava je predivna jer publika i ja razmenjujemo divnu energiju i zajedno se smejemo sve vreme - kazala je Anđelka i voditelima se požalila da potpuno razume influensere i da će ih žustro braniti ako ih neko u njenom prisustvu bude kritikovao.

- Jao, snimala sam skoro svoj prvi "reels" za instagram i toliko sam se namučila... Ko bude reč rekao za influensere preda mnom, videće! - rekla je ona u emisiji u emisiji "Kec na jedanaest" K1 televizije.

foto: ATA Images

(Kurir.rs/A.M.)

