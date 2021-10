DO POSLEDNJEG DAHA BILA ODANA TITU: Snežana Savić kaže da je NAJPONOSNIJA na ulogu Jovanke i da će mnoge TAJNE biti otkrivene

Glumica Snežana Savić ističe da je ponosna na ulogu Jovanke Broz u istoimenoj seriji i usput smatra da joj je to uloga života.

Glumica napominje da će nas kroz seriju očekivati rolerkoster raspleta i zapleta koji će obeležiti seriju od deset epizoda "Jovanka Broz i tajne službe".

- Ovo je uloga na koju sam najponosnija u svojoj karijeri. Smatram da je veliki glumački zalogaj igrati Jovanku Broz i sa nestrpljenjem očekujem epizode u kojima ću ja zaigrati. U prvom delu serije mladu Jovanku igra Milica Tomašević, dok ja počinjem da se pojavljujem od pete epizode i tada ću glumiti Jovanku koja je već tada odvojena od Tita silom prilika. Igram samo jednu scenu u kojoj se srećem sa Titom, tačnije Nebojšom Dugalićem, dok sve ostale scene prikazuju Jovanku, usamljenu i skrhkanu – ističe Snežana Savić i otkriva šta nas očekuje u seriji.

- Dogodiće se mnogo toga. Pokrenuće se tajne koje do sada nisu bile iznete u javnost. Dogodiće se razni sukobi koji prate seriju, između ostalog pokreće se i pitanje o tome da li je Jovanka spremala državni udar, jer su je Titovi bliski saradnici oklevetali upravo za to - kaže glumica i dodaje:

- Ljudi su govorili da Jovanka utiče na Titovo zdravlje i da mu ona pogoršava stanje u kom se nalazi. U jednom trenutku će je i izolovati u mračnu kuću koja prokišnjava i koja se nalazila u užasnom stanju. Tako je živela pred kraj svog života i to je zaista strašno. Sve vreme je ispred trošne kuće imala obezebeđenje bez kojeg nije mogla da izađe. Stalno su je nadgledali, pratili svaki njen korak, morala je da ih pita kada bi trebala da izađe iz kuće. Živela je u kući bez grejanja, strašan period za nju - izjavljuje Snežana i govori kako je Jovanka i pored svega toga volela Tita.

- Do poslednjeg daha je bila odana Titu, čak je i javno govorila o tome. Iako joj je sestra Zora sve vreme govorila da bi Tito trebao više da se zbrine o njoj, da joj pruži više pažnje, ona to nije želala da sluša i govorila je kako to nije tačno. Koliko je patila u svom životu, govori i činjenica da je imala sukobe sa generalom Ljubičićem i Dolancom - zaključuje Snežana Savić.

Glumica kaže da je na završnoj godini Akademije recitovala Titu za njegov rođendan, nakon čega je ubrzo preminuo.

Snežana kaže da je Jovanka bila i te kako snažna ličnost pored svih problema koji su je okruživali.

- Jovanka je znala i da podvikne i da se posvađa. Bila je snažna ličnost. Nažalost defakti koji danas raspolažu o njima, nikada neće moći da otkriju pravu istinu o njoj. To je sve zasnovano na činjenicama, ali se nikada prava pozadina svega neće znati, kaže Snežana za Super TV.

