OLIVERU KATARINU OTROVALI U HRVATSKOJ: Severina pljuje Srbiju i zgrće pare kod nas, a SRPKINJU HTELI DA UBIJU!

Severina Vučković šokirala je region kada je optužila Srbe da su genocidan narod i odbila da radi sa ljudima koji ne priznaju navodni genocid u Srebrenici.

Na ovakve strašne optužbe reagovale su brojne poznate ličnosti, a među njima je i glumica i pevačica Olivera Katarina.

- Ja nemam ništa protiv nje lično, ali ne treba im dozvoliti da se ponašaju tako prema nama, ne smemo dozvoliti da tako govore šta im padne na pamet. Ja joj ne bih posle ovoga dozvolila da dođe u Srbiju. Mi treba da se vratimo sebi i da držimo do sebe i da ne dopuštamo da nas neko poremeti. Mi treba da budemo ponosni na sebe i da držimo do sebe. Srbi su uvek krivi i uvek su trn u oku, ja ne znam da su srpkinje tako na jedan primitivan način govorile o Hrvatskoj - rekla je u jutarnjem programu Kurir televizije Olivera Katarina.

Čuvena glumica i pevačica izjavila je da joj je život više puta bio ugrožen, ali da je te 1979. godine u Hrvatskoj jedva izvukla živu glavu.

- Narod u Hrvatskoj me je lepo prihvatao, ali zvaničnici i voditelji nisu. Razne neprijatnosti sam doživela, vi to i znate. Otrovali su me jedanput u Hrvatskoj, a ne znam da je iko od njih otrovan ovde u Srbiji - prisetila se Olivera.

