OVA SCENA ĆE VAM VRATITI OSMEH NA LICE! Ono što je Danijela uradila sa trubom u programu uživo raspametilo voditelje, a i vas će!

Na Rakijskoj pijaci u centru Užica otkriven je spomenik čuvenom majstoru trube Milovanu Miću Petroviću.

Milovanu Petroviću i njegovoj trubi u čast, pričali smo danas u Pulsu Srbije na Kurir televiziji sa Danijelom Veselinović, prvom damom srpske trube.

- Mića je 2000. godine preminuo, ja sam odrasla na njegovim pločama. Ovo je prava stvar u Užicama, svaka čast. Slušala sam Mićina kola i to je ono što sam prvo čula kad sam počela da se bavim trubom. U Srbiji je popularno da se truba vezuje za veselje i za Guču, a truba zapravo može da se snalazi u svim žanrovima. Ljudi reaguju pozitivno i veselo, tako da vrlo rado prihvataju inovacije. U mojoj kući se niko ne bavi muzikom, ali je i meni i braći preneta ljubav prema muzici. Sasvim slučajno sam počela da se bavim, otac je doneo kući trubu kako bi on svirao pa sam ja krenula zapravo da je sviram. Za mene je tad truba sijala, deluje moćno i dobila sam želju da stvaram. Bilo je i teških momenata i prepreka, pogotovo na studijama kad sam imala zahtevnije kompozicije. Završila sam nižu i srednju muzičku u Kraljevu, a potom akademiju u Novom Sadu. Imam sreću što sam jedina devojka koja je uzela ovaj instrument u ruke, ali sad svoje učenice učim da to nije samo muški instrument. Bilo je predrasuda, ljudi u Srbiji nisu navikli da žena drži trubu u rukama, ali mislim da sam srušila predrasude - ispričala je Danijela.

Danijela je za kraj gostovanja odsvirala 2 kompozicije i pokazala još jednom zašto je zovu kraljicom trube.

Pogledajte u videu kako je to izgledalo:

