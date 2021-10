PEVAČICA PROGOVORILA POSLE 5 GODINA: Život mi se raspao na 1000 komadića, nisam bila srećna, a ova RANA se nikad neće zaceliti!

Pevačica Adel je nedavno javnosti potvrdila svoju vezu sa košarkaškim agentom Ričom Polom (39), a i najavila kako planira svoj novi album.

Sada je za Vog dala prve intervjue u pet godina i otvoreno progovorila o svojim vezama, razvodu i tome kako sada gleda na svet.

foto: Profimedia

Britanska pevačica Adel (33) je prva osoba u istoriji koja je osvanula u oktobarskom izdanju američkog i britanskog časopisa Vog.

Adel je poznata po tome da zazire od medijske pažnje, što je potvrdila i u intervjuima. Još nije otkrila naziv svojeg novog albuma niti datum objavljivanja, ali sigurno će biti veliki uspeh. Kaže kako je "jako zadovoljna stihovima".

- Moram se pripremiti na to da ponovno budem poznata, a poznato je da to ne volim - izjavila je.

Pevačica je album opisala kao svojevrsni put od samouništenja do samo-iskupljenja i da je pisanje pesama koristila kako bi shvatila ko je sada i objasnila to sinu Anđelu (9), kog deli sa bivšim suprugom Sajmonom Konekijem (46). O razvodu govori ovako:

- Kad sam navršila 30, moj celi život se raspao, bez ikakvog upozorenja. Bila sam jadna i nisam bila srećna. Niko od nas nije učinio ništa loše. Nismo se povredili ili išta slično. Jednostavno sam htela da moj sin vidi kako volim i kako sam voljena. To mi je bilo vrlo važno. Napustila sam taj brak i od tada tražim svoju sreću.

Prepričala je kako joj je nakon razvoda bilo "veoma neprijatno".

- Ljudi su bili svuda, pokušavali su stvoriti priče i saznati nešto, što sam mrzela. Bilo mi je jako neprijatno, jer nisam uspela u braku - izjavila je.

Priznala je kako joj je najteže u razvodu to što sinu nije mogla jasno odgovoriti na pitanja kao što je "zašto više ne živimo s tatom".

foto: Profimedia

- Kroz ovaj album sam mu htela objasniti, nekad u budućnosti, zašto sam promenila celi njegov život kako bih pronašla sreću. Nekad je zbog toga bio zbilja nesrećan i ne znam hoću li ikada uspeti da zacelim tu ranu - iskrena je Adel.

Kaže kako uprkos svemu Sajmona smatra "savršenom osobom" za roditelja svog deteta. Dele starateljstvo nad Anđelom i još uvek se druže, posebno zato što u Los Anđelesu imaju kuće nasuprot jedna drugoj.

Adel je rekla kako je nakon razvoda pokušala započeti nove romantične veze, ali da je bilo teško sve dok ranije ove godine nije započela vezu sa Ričom, s kojim je duže vreme bila u prijateljskim odnosima. Riča opisuje kao "divnog, urnebesnog i jako pametnog" i rekla kako su "srećni zajedno".

foto: Profimedia

- Išla sam na sastanke, ali dotični muškarci su to mrzeli. Bilo im je previše stresno, nisu se osećali ugodno kad bi ih neko video sa mnom... Ali mog novog dečka to uopše ne ljuti. Dovoljno je dosledan i obazriv pa me uopšte nije briga ko zna za nas - izjavila je.

U maju ove godine, Adelin otac Mark Evans preminuo je od posledica karcinoma. Iako su mediji tvrdili da su pevačica i Evans ostali u lošim odnosima, ona to opovrgava.

foto: Profimedia

- Znam da me voleo i uspeli smo se pomiriti pre nego što je umro. Pustila sam mu svoj novi album, preko Zuma. Moj razvod pomogao mi je da ga bolje razumem - rekla je.

Iako je tokom poslednjih pet godina retko bila u javnosti, Adel je šokirala mnoge kad je pre dve godine izgubila drastičnih 45 kilograma.

- Ljudi pričaju o mom telu poslednjih 12 godina, pričali su i pre nego sam smršala. Ali nije me briga. Nisam delila svaki korak jer sam to uradila za sebe. Ne smatram to zanimljivim. Moje je telo - objasnila je Adel.

Kaže kako je ljuta što se koristi kao mamac za razne dijete, posebno jer joj mršavljenje nije bio cilj.

- Htela sam postati snažnija. Mislila sam, ako budem snažna fizički, moći ću biti snažna i psihički. Ne razumem zašto je to toliko šokantno - ispričala je.

Uprkos svemu, komentari o njenoj promeni su je šokirali.

- Razumem da je mnogo žena bilo povređeno. Vizuelno sam reprezentovala puno žena. Ali sam i dalje ista osoba. Najgore komentare o mom telu uputile su mi upravo žene i to me duboko razočaralo i povredilo - zaključila je.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

04:23 JEDINA ŽENSKA TRUBAČICA U SRBIJI! Danijela progovorila o predrasudama sa kojima se borila BILO JE TEŠKIH MOMENATA