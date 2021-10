UPOZNALI SU SE KAD JE ONA IMALA SAMO 15 GODINA: Uroš je znao da će je JEDNOM osvojiti, a evo koje OBEĆANJE je nedavno ISPUNIO!

Glumac Uroš Jovčić nedavno se venčao sa Špankinjom Dženifer Martin, a ljubav između njih dvoje nastala je iz drugarstva.

Naime, par se upoznao na snimanju filma "Montevideo, bog te video”, na Tenerifima i to kada je on imao 21, a ona 15 godina. Dženi je zbog njega i ljubavi rešila je da joj Srbija bude primarna adresa.

Sa Urošem živi u stanu koji su im ustupili njegovi roditelji, a glumac je jednom prilikom ispričao da sa izabranicom planira gala svadbu.

"Kad skupim kintu, napraviću gala venčanje", izjavio je glumac, što se i ispunilo u avgustu ove godine.

Lepa Špankinja je osim u svog dečka zaljubljena i u Srbiju, a najviše joj se sviđaju priroda i ljudi.

"Iako sam godinama živela u Madridu, ne pamtim da sam videla življi grad od Beograda. On je zaista nešto posebno, što potvrđuju i moji prijatelji iz Španije koji su nam dolazili u goste. Kad stigneš u Beograd, on te nekako odmah zgrabi, teško mu je odoleti. Hrana je neverovatno ukusna, ali ipak do sada nisam probala da napravim neki od vaših specijaliteta", rekla je Dženi za Gloriju.

