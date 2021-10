OTKRILA KO JE OTAC DETETA! Marija Petronijević prvi put o trudnoći, ZDRAVSTVENOM STANJU i partneru: Nisam stigla sve da spremim!

Da je glumica Marija Petronijević u blagoslovenom stanju saznalo se tek nedavno, iako će ona uskoro da se porodi. Život i rad u selu Visibabe gde ima svoje imanje na kojem radi udaljio ju je od gradske vreve, pa ovakvu novost nije bilo teško sakriti.

U intervjuu ona prvi put priča o trudnoći, radu na selu i planovim za budućnost.

- Što se bebe tiče, stići će uskoro. Krajem meseca ili početkom sledećeg. Prva tri meseca su bile prisutne neke mučnine, koje mi nisu dozvljavale da radim u punom kapacitetu, a sada se nekako držim, kroz osmeh kaže Marija koja žuri da na imanju sve bude završeno pre nego što dođe beba, ali i zima.

Upravo zbog svih obaveza koje ima, ona priznaje da nije stigla da spremi sve što joj je potrebno za dolazak prvog deteta.

- Ako mi verujete, nisam još uvek sredila kutak. Gde ima mesta za dvoje, ima i za troje. Tako da će beba deliti prostor i okruženje svojih roditelja, što i jeste valjda najbitnije. Pol još uvek ne znam, kaže glumica.

Iako je njen život pod lupom javnosti, ona je uspela od medija da sakrije muškarca sa kojim je u vezi i sa kojim čeka dete.

- Muškarac koji me je osvojio je jedan običan muškarac, koji je imao pre svega dovljno sluha da čuje šta je ono što govorim, a onda i dovljno pameti da može da se nosi sa ženom kao što sam ja. A nije lako, tajenstvena je i dalje Marija po pitanju svog izabranika sa kojim je svila gnezdo upravo u Visibabama.

Život na selu, ali i daskama koje život znače su podjednako na pijedestalu njenog profesionalnog života.

- Poljoprivreda je nešto sa čim sam se rodila. Ona je bila sastavni deo života, ne samo mog, nego mnogih iz moje generacije, koji su iz provincije, jer skoro da nema nekog ko nije imao babu i dedu na selu, koji su se bavili poljoprivredom, u daleko većoj meri od one u kojoj ja danas jesam. Objektivno sam „prisutna“ samo u nekim segmentima poljoprivrede, oživljavajući na taj način ono što je već postojalo u mom neposrednom okruženju. Glumica je epitet koji sam stekla baveći se tim poslom. Ne mogu reći da mi prija ni jedan, ni drugi epitet posebno. Najviše mi prija da me zovu Marija. A prepoznaju po osobinama koje imam.

Porođaj i dolazak bebe neće je sprečiti da radi čim se za to stvore uslove.

- Postoji projekat koji je trebalo da staruje u decembru, ali koji će iz drugih razloga biti pomeren. Takođe postoje i projekti koji su planirani za kraj 2022. godine i sredinu 2023. što bi trebalo da znači da ću se sa publikom družiti i na taj način.

Petronijevića je svakodnevnim objavama na društvenim mrežama gde pokazuje kako vozi traktor, okopava jagode, šiša ovce, plasti i sprema kućice za kokoške mnogima pokazala kako izgleda rad na selu i inspirisala ih.

- Dobijem po koju poruku u kojoj mi pišu da jesam inspiracija. Naravno, postoje i komentrari ispod fotografija, u kojima me hvale. Bitno je da svako radi ono što je do njega i da postupa u skladu sa svojom unutrašnjom potrebom. Ne da bude dopadljiv drugima, nego da bude ugodan pre svega sebi, kaže glumica koja otkriva i koje su borbe koje poljoprivrednici ovih dana vode.

- Što se borbe tiče vodim je svakodnevno sa obavezama koji je ovaj posao nametnuo. Pretpostavljam da istu borbu vode svi oni koji su se opredelili za slične ili iste poslove. Možda bi, udruženi mogli jedni drugima više pomoći. Na primer u polju, na nekoj mobi, a kada isrcpimo i to, možda kada bi glasnije govorili, možda bi nas bolje čuli i neki drugi koji bi nam mogli pomoći, kaže Marija kojoj treba pomoć oko gazdinstva.

Marija je u devetom mesecu trudnoće dobila korona virus, ali su joj simptomi blagi s obzirom na to da se revakcinisala, kako piše "Stori".

Ona se oglasila na Instagramu i rekla da su u otkrivanju ove informacije iskorišćeni delovi privatnog razgovora, najavila tužbu, ali informaciju nije demantovala.

Želim da postanem dobar domaćin

Za Mariju mnogi kažu da je pravi domaćin svog gazdinstva u selu nadomak Požege, ali ona skromno kaže da je to ozbiljan epitet.

- Nisam još uvek domaćin, ali sam na putu da možda budem. Domaćin je onaj koji ima sve. Koji je obezbedio samodovljnost i samoodrživost u ekosistemu koji ima. Ja sam tek sa jednom ili dve biljne kulture stekla neko iskustvo i tek sa ponekom životinjom.

Povratkom na selo, promenila je život iz korena. Zato smo je pitali da nam kaže koje su prednosti, a koje mane takvog poteza i kako vidi sebe za pet godina:

- Nema tu ni prednosti ni mana. Ako bi život poredili sa rekom koja teče, kroz vreme, ta bi reka mogla menjati svoj tok, krivudati. Reka bi mogla doneti i poplave, a u sušnom period bi mogla presušiti ili obezbediti vodu isušenoj zemlji. Tako je i sa životom. On teče. I dok teče dešavaju se lepe i one manje lepe stvari, ali se mi moramo truditi da budemo bliži onim lepim, lepšim. Za pet godina sebe i dalje vidim kao Mariju, koja zna šta hoće, i koja to što hoće može i jeste.

