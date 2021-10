BJELOGRLIĆ JE NAPUNIO 58 GODINA, A OVAKO SLAVI ROĐENDAN: Pevao mu ACO PEJOVIĆ, a i jedna glumica na uvce (VIDEO)

Glumac Dragan Bjeloglić juče je napunio 58 godina.

Bjelogrlić je obeležio rođendan intimnom proslavom, a uz njega su bile kolege s kojima je napravio film "Toma". Gost na slavlju bio je i pevač Aco Pejović, koji je uz Tamara Dragičević otpevao hit "Ponoć".

foto: Kurir televizija

Dragan Bjelogrlić rođen je 10. oktobra1963. godine u Opovu. Prvi put se pojavio pred kamerama kao dete i to u filmu "Boško Buha" glumeći Savu Jovanovića Sirogojnu. Za svoj rad je do sada mnogo puta bio nagrađivan na domaćim i inostranim filmovima. Glumac Dragan Bjelogrlić je omiljen u svom rodnom mestu a ni on nije zaboravio svoje Baranđane, svakog leta je tamo a i nema komšije kojem nije dao bar malu ulogu u nekom svom filmu, uprkos teškom detinjstvu za život se borio i ostvario je snove. Diplomirao je na Dramskim umetnostima kao jedan od najboljih studenata.

Osim "Boška Buhe" mnogima je ostao poznat zbog svoje role u poznatoj seriji "Bolji život" gde je glumio Slobodana Popadića. Posle te velike uloge usledile su one još veće u filmovima: "Lepa sela lepo gore", "Pun mesec nad Beogradom", "Crni bombarder", i serija "Zaboravljen"i. Osim što je poznat kao glumac Dragan se oprobao i kao režiser za film i seriju "Montevideo, Bog te video" i serije "Senke nad Balkanom".

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs

