ĆERKA BRANISLAVA LEČIĆA ZNALA JE DA JOJ OTAC NIJE SILOVAO DANIJELU: Ana je proživela PAKAO, a sad progovorila o PSIHOTERAPIJI

Sredinom leta kad je Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo tužbu glumice Danijele Štajnfeld protiv njenog oca Branislava Lečića, glumica Ana Lečić (23) osetila je veliko olakšanje. Iako je znala da joj je otac nevin, četiri meseca se, poput njega, povukla iz javnog života pod udarom javnosti koja je donela presudu pre suđenja.

Dobre vesti je podelila sa svojim partnerom, zbog kojeg sve češće i sve duže boravi u Podgorici.

- Nikad nisam sumnjala. Znala sam da je moj otac nevin. Dalje ne bih komentarisala ništa, verujem da će Leka, kad bude pravo vreme za to, ispričati svoju stranu priče - kaže Ana i priznaje da je emotivno ispunjena.

Zaljubljena sam. Ne krijem dečka, ali zasad ne želim da potenciram našu vezu u medijima. Nedavno sam bila u Podgorici na odmoru. Posetili smo Žabljak, Kolašin, to su mesta koja sam tek sad prvi put videla. Što više upoznajem Crnu Goru, sve mi je lepša.

Otrkila je i da brine o duhovnom zdravlju, ali nije nikada išla na psihoterapiju.

- Ne idem kod terapeuta jer dosad nisam imala potrebu za time. Podržavam to, mislim da psihoterapija može da bude vrlo delotvorna, ako idete kod dobrog terapeuta. Vidim da mnoge moje kolege pričaju javno o tome i raduje me što to više nije tabu tema. Verujem da je terapija posebno značajna za glumce jer se posle nekih uloga lako desi da se osete psihički, emotivno i fizički istrošeno. Niko nas ne uči kako da se sačuvamo i napravimo zdravu distancu između lika i sebe, a opet uradimo dobar posao. Mislim da terapija može da pomogne da budemo objektivniji, da nađemo balans u poslu i životu, i uopšte vidimo ko smo i šta tražimo. Ne mora to da bude samo psihoterapija, dobro je bilo šta što kod nas postiže taj efekat: priroda, trening, knjiga, meditacija. Šta god za nekog radi.

