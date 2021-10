MARKO ŽIVIĆ NA RESPIRATORU Glumac u teškom zdravstvenom stanju zbog korona virusa 3 NEDELJE SE LEKARI BORE ZA NJEGOV ŽIVOT

Glumac Marko Živić priključen je od ponedeljka navodno na respirator, prenose beogradski mediji. Lekari kliničko-bolničkog centra "Dr Dragiša Mišović" bore se za njegov život koji je ugrožen usled posledica korona virusa

Živić je već tri nedelje na bolničkom lečenju, pre nedelju dana je kiseonik primao preko maske, međutim, doktori su ipak sada morali da ga intubiraju.

- Marku je saturacija počela da pada i svi parametri su mu bili veoma loši, posebno krvna slika. Ima obostranu upalu pluća, a dodatnu komplikaciju mu je napravila bakterija digestivnog trakta. S obzirom na to da je on pre nekoliko godina operisao rak jednjaka i želuca, bakterija je pogoršala njegovo kompletno zdravstveno stanje. Nadamo se da će uspeti da pobedi koronu, ali doktori su nam otvoreno rekli da je u veoma lošem stanju. Mi se svi uzdamo u to da je Marko veliki borac i da mnogo voli život - kaže za Informer jedan od Markovih prijatelja.

foto: Zorana Jevtić

