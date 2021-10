95 ODSTO LJUDI NISU LEPI, ZATO PRONAĐITE ONO NAJBOLJE U VAMA: Slavna glumica poslala MOĆNU poruku svim ženama o lepoti

Helen Miren uveliko gazi osmu deceniju, ali njena karijera ne posustaje ni posle više od 30 godina aktivnog rada. Ona je velika inspiracija i jedna od retkih žena u surovom šoubiznis svetu koja se ne plaši da stari prirodno i ispred fizičkih stavi one duhovne kvalitete.

Slavna glumica nedavno je dala veliki, sasvim iskreni intervju za britanski "Vogue", održavši kratku i mudru lekciju o tome koliko je važno potražiti lepotu u svom životu i prihvatiti sebe i svoje mane.

"Nemojte dozvoliti da vas parališe sopstvena nesigurnost i nemojte biti isuviše pristojni i mnogo se izvinjavati u životu. Mislim, nadam se da sam pristojna sooba, mrzim grubost, ali moje reči se ne odnose se to. Hoću da kažem da bi trebalo da budete otvoreni za mogućnosti. Razgovarajte sa ljudima i budite što otvoreniji. Vrlo je dobra ideja povremeno gledati na svet kao da ste dete ili stranac i svedočiti o svom okruženju. Zamislite da ga vidite prvi put i pokušajte da iskusite magiju u njemu - jer u svakom okruženju postoji magija. Sve što treba jeste da se vidi novim očima", rekla je Helen.

Poznata 76-godišnjakinja otkrila je i kada je počela da se oseća sasvim udobno i zadovoljno u svojoj koži.

"Jednostavno dođeš do toga, bez suvišnih pitanja. Bilo je to davno, ali sećam se trenutka - naučila sam da se smešim bez stida. Uvek sam imala debele obraze, pa sam ih uvlačila. Ali ne možete uvući obraze i nasmejati se u isto vreme! To je nemoguće, pa se nikada nisam ni smejala. Tada sam otkrila da je zapravo lepo smejati se slobodno i široko, a ne uskim, malim osmehom. To mi je koristilo. Kada me vidite na fotografijama, skoro uvek sam nasmejana", otkrila je gospođa Miren.

Prošle godine ova dama poslala je mladim ženama u 20-im i 30-im godinama važnu poruku o lepoti. Ona im je savetovala da se ne fokusiraju na lepotu, već da pronađu u sebi neki drugi kvalitet i istaknu ga.

"Zaboravite na reč lepota i pronađite drugu karakteristiku koja vas opisuje. Moja reč je samopouzdana, kočoperna. Tvoja reč nije lepota, osim ako, naravno, nisi veoma lepa, u tom slučaju to je u redu. Ja nisam lepa. Nisam. Slušajte, budimo realni. U svetu postoje lepi ljudi i mislim da svi možemo da ih prepoznamo. Dejvid Bekam je spektakularno lep. Muškarac ili žena, nevažno, ali apsolutna lepota postoji. Mi ostali, nas 95 odsto, nismo u toj kategoriji, ali jesmo u drugim: zanimljivi, hrabri, smešni, pametni, inspirativni. Postoji mnogo, mnogo različitih kategorija. Rekla bih svakoj 20-godišnjakinji da pronađe svoju kategoriju. Zapamtite da na ovoj planeti ne postoji nijedna osoba poput vas. Vi ste apsolutno jedinstveni. Pronađite razloge za ponos u tome", objasnila je za "Glamour" ova velika glumica i žena.

