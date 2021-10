POTRESNE SCENE TOME I DOKTORA SU RASPLAKALE MNOGE: Ovaj lekar je 10 godina bio uz pevača i rekao da je negirao je svoju bolest

Dugo neko filmsko ostvarenje nije izazvalo toliko pažnje među srpskom publikom koliko film "Toma", o legendarnom pevaču Tomi Zdravkoviću. Za mnoge su najemotivnije scene bile one u kojima su glavni akteri Toma (kog glumi Milan Marić) i njegov doktor Aleksa Hadžipopović (kog igra Petar Benčina).

Iako je doktor Hadžipopović fiktivni lik, izmišljen za potrebe filma, u realnom životu Toma Zdravković jeste uz sebe imao brojne lekare koji svedoče o njegovom životu i borbi sa bolešću.

foto: Printscreen/K1 TV

Jedan od njih je i doktor Dejan Elaković, bivši načelnik Klinike za urologiju VMA.

- U početku nisam znao mnogo o Tomi Zdravkoviću. To je bilo 1976/1977. godine, on je tad prvi put dolazio kod nas na preglede, onda je otišao sa suprugom u Kanadu. Po povratku iz Kanade se opet pojavio, već se tada znalo da je izuzetan pevač, svi su ga voleli i cenili i rado slušali. Svi odreda su gajili posebne emocije prema Tomi, i bolesnici i osoblje i lekari, bio je omiljena figura koja je dolazila kod nas, mislim da smo mu pored medicinskog tretmana pomogli i da se oseća prijatno i u bolnici - ispričao je doktor Elaković.

Toma Zdravković godinama se borio sa tumorom mokraćne bešike.

foto: Printscreen/K1 TV

- Toma toj bolesti nije pridavao veliki značaj, imali smo utisak da on to doživljava kao neku neprijatnost koja ga mnogo ne opterećuje, on je i dalje živeo svoj život koji je posvetio muzici. Mogao je da dolazi na kliniku kad je hteo, da odlazi kad je hteo, takav naš odnos prema njemu mu je odgovarao. O tome najbolje govori situacija kada je pred jedan vikend primljen u bolnicu jer je imao krvarenje, da se to krvarenje hirurški zbrine, ali je pre toga morao da prima transfuzije krvi. To je završeno u subotu negde do 12-13h i popodne je nestao. Mi smo bili zabrinuti, iznenađeni, ja sam obavestio njegovog glavnog hirurga koji ga je i operisao više puta - ispričao je Elaković, pa nastavio:

foto: Printscreen/Youtube

- Neki ljudi sa strane su nam rekli da je možda otišao u Šabac, to nas je još više uznemirilo, nije nam bilo jasno. Bojali smo se da može na bini da kolabira, da mu pozli, ali u tom trenutku je bilo šta je bilo, i mi smo bli presrećni kad smo Tomu rano ujutru zatekli u krevetu. On je imao svoje veze, svoje prijatelje, koji su taj njegov odlazak sa klinike, da bi mogao da održi koncert u Šapcu, organizovali i omogućili mu to. Eto takav je bio Toma.

Doktor Dejan Elaković ispričao je i da su prema Tomi Zdravkoviću svi imali poseban odnos, te da ni pacijentima ni osoblju bolnice nije smetalo to što on ima poseban tretman.

foto: Printscreen/Youtube

- Mislim da su svi osećali jednu veliku empatiju prema Tomi, prema njegovim problemima, da smo svi pokušavali da mu taj boravak učinimo prijatnim, da ne bude to strogi bolnički režim, da ga ne opterećujemo pričama o bolesti koju je on negirao. Kao što je nedavno rekla njegova supruga Gordana, tek kad je bolest uznapredovala on je shvatio da je bolestan i tad je počeo da se plaši smrti. Bio je poseban, on je određivao kad će se i kako njemu pomoći. Ja sam Tomu pratio više od 10 godina, nikada nismo videli ni čuli nijednu primedbu nijednog pacijenta, niti osoblja, na njegovo ponašanje - rekao je Elaković na pomenutoj televiziji.

Toma Zdravković bio je poznat kao veliki zavodnik. Ženio se četiri puta, ali prema rečima doktora Dejana Elakovića, o emotivnom životu u bolnici nije mnogo govorio.

- Nije mnogo pričao o ženama, u toj sferi bio je diskretan - dodao je na kraju razgovora Elaković za K1.

foto: Pritnscreen

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:22 OVAKO SE SPREMA VRHUNSKA PASTA: Zvuči čudno, ali OVAJ sastojak morate da dodate u sos! IZNENADIĆETE SE KAKVU MAGIJU PRAVI