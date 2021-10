ZVERKA IPAK OSTAJE ŽIV: Keri sa svojim voljenim u Parizu snima nastavak serije, posetili most ljubavi!

Glumica Sara Džesika Parker i Kris Not, popularni "Zverka" viđeni su u nedelju kako snimaju scenu za nastavak serije "Seks i grad" pod nazivom "And Just Like That ...", na mostu Pont des Arts u Parizu.

foto: Profimedia

Ovaj pešački most vrlo je popularan među parovima koji svoja imena ispisuju na katance i zaključavaju ih za ogradu, a zatim bacaju ključeve u reku Senu u znak svoje ljubavi.

Inače, njih dvoje su poslednju scenu u prvom delu serije Seks i grad snimili upravo u Parizu, kada je Zverka došao po Keri koja je tada bila upravo u gradu ljubavi sa novim dečkom. Naravno, njih dvoje su se s obzirom na to da je bio kraj ipak pomirili.

Kako mnogi nagađaju da će Krisov lik u nastavku umreti, ili se spekuliše da će se Zverka i Keri na kraju ipak razvesti, ova scena ipak je obradovala mnoge fanove kako serije, tako i njihove ljubavi.

foto: Profimedia

Snimanje serije započeto je u junu ove godine u Njujorku, a kompletna ekipa je u septembru napravila kratku pauzu zbog smrti jednog od glumaca.

Podsetimo, iz produkcije su najavili da će ova sezona pratiti život tri pedesetogodišnje žene u Njujorku, odnosno njihove veze, prijateljstva i karijere.

Nova serija zamišljena je u 10 epizoda, ali je ipak zbog velikog interesovanja produkcija odlučila da snimi i drugu sezonu. Radnja će pratiti dobro poznate likove i njihov sredovečni život, ali bez Samante koju je igrala Kim Katral.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

01:21 AMERIČKI GLUMAC NAPUSTIO HOLIVUD ZBOG KARIJERE U SRBIJI Želi da pomogne našim glumcima i da jednog dana postane srpski Barak Obama