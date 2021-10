MALA TAJNA FILMA TOMA! Pesme Silvane Armenulić trebalo je da peva Ilma Karahmet, a evo kako je angažman dobila Suzana Dinić

Veliki hit isto kao i film "Toma" je pesma "Ponoć", koju su otpevali Aco Pejović i Suzana Dinić Branković. Glas Silvani Armenulić u novom ostvarenju Dragana Bjelogrlića trebalo je da pozajmi zvezda "Iks faktora" Ilma Karahmet. Pošto se ona razbolela, morali da angažuju Suzanu da otpeva pesme za potrebe snimanja, ali su na kraju njeni snimci završili u filmu, koji je videlo više od 600.000 ljudi.

- Nije kome je rečeno već kome je suđeno. Pomogla sam producentima da premoste problem. Nisam iznenađena reakcijama na film, već na moje pevanje. Godinama nastupam i pratim razne pevače, ali sada mi stižu prelepi komentari preko društvenih mreža i od kolega - kaže Suzana za Kurir.

Ona objašnjava da nije imala nimalo lak zadatak, jer je pop pevačica. - Slušala sam Silvanine pesme pripremajući se za snimanje. Morala sam da pevam tužno. Većina ljudi iznenadila se kada su saznali da je to moj glas, s obzirom na to da me prepoznaju po pop muzici. U seriji ću otpevati još neke njene hitove, a meni je omiljena "A što će ljubav kriti" - poručuje pevačica. Našoj sagovornici se dopada i kako tu pesmu izvodi Tamara Dragičević, koja igra Silvanu.

- Bolje je to da uradi profesionalni pevač. Zamislite kako bi izgledalo da ja glumim - našalila se bivša učenica Pesme Evrovizije.

Policija i dalje traga za "nultim piratom" - osobom koja je prva objavila i počela da deli piratski link ovog ostvarenja na društvenim mrežama, a producenti se neće oglašavati kako ne bi ometali istragu.

