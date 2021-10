REPER TAJGA UHAPŠEN JER JE VERENICU PRETUKAO? Zabavljao se sa Kajli Džener, a slao poruke i ovim BALKANSKIM starletama FOTO

Bivši partner rijaliti zvezde Kajli Džener (24), reper Tajga (31), uhapšen je zbog teškog porodičnog nasilja, a određena mu je i kaucija u iznosu od 50.000 dolara.

Tajga se u Los Anđelesu dobrovoljno predao policiji uoči optužbi njegove bivše devojke Kamarin Svonson, koja je na Instagramu objavila fotografije navodnih povreda koje joj je on zadao, piše TMZ.

foto: Printscreen/Instagram

Reper je hteo da objasni policajcima svoju stranu priče nakon što ga je Kamarin optužila da ju je grubo napao tokom svađe u njegovoj kući.

Bliski izvori za TMZ tvrde da je CKamarin jedan dan oko tri sata ujutro vidno uzrujana posetila repera. Tada je ispred njegovog doma izbila žustra svađa. Tajga je pustio u kuću gde se njihova glasna svađa nastavila. Kamarin tvrdi da je tada reper udario i zadao masnice po licu i telu.

foto: Profimedia

Nakon toga je Kamarin objavila niz Instagram priča uznemirujućih fotografija svojih povreda.

- Tako mi je neugodno što je do ovoga moralo da dođe ali se moram zauzeti za sebe - započela je.

- Bila sam emocionalno, psihički i fizički zlostavljana i ne želim to više da skrivam - napisala je na fotografiji koju je objavila na društvenim mrežama.

foto: Printscreen/Instagram

Tajga i Svonson svoju su vezu objavili u februaru ove godine. Manekenka i suvlasnica modnog brenda tada je na društvenim mrežama podijelila njihovu zajedničku fotografiju na kojoj se drže za ruke.

Pet meseci kasnije šuškalo se da su se verili jer je Svonson viđena s prstenom koji je imao dva velika dijamanta na levoj ruci, no to nije potvrđeno od strane para.

Da podsetimo, optuženi reper pokušao je zavesti i balkanske starlete - Soraju i Avu.

On je zapratio crnogorsku starletu na Instagramu, no ona mu to nije uzvratila.

foto: Profimedia

- Soraji je bilo zanimljivo što Tajga svaku njenu objavu pogleda među prvima. Izgledalo joj je kao da jedva čeka da vidi njenu novu objavu i to bi trajalo nekoliko dana, a onda bi je samo otpratio ss Instagrama i danima se ništa ne bi događalo. Ponovno bi je zapratio, opet bi prvi pogledao njezine storije i tako u krug - rekao je tada izvor blizak starleti.

foto: Printskrin/Instagram

Soraja nije bila jedina meta repera. Starleta i manekenka Ava Karabatić (32) takođe redovno na Instagramu deli provokativne fotografije. Splićanka je tako prošle godine tvrdila da joj se takođe javio Tajga.

Za razliku od Soraje, Ava je njega zapratila i lajkovala mu nekoliko fotografija. Potom je objavila da joj je poslao kratak pozdrav piše 24sata.

foto: Damir Dervišagić

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

04:08 RUSKINJA IZABRALA SRBIJU ZA ŽIVOT: Mogla je da radi bilo gde u svetu, ODBILA sjajne prilike, jer NIGDE NIJE KAO ŠTO JE KOD NAS!