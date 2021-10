BRITNI POTKAČILA DŽASTINA TIMBERLEJKA: On u ČUVENOM spotu ŠUTNUO pevačicinu sliku, a posle 19 GODINA stigao njen ODGOVOR! (VIDEO)

Pevačica Britni Spirs nedavno je oslobođena starateljstva koje je 13 godina nad njom imao njen otac Džejmi Spirs. Naime, Britni je bila u vezi sa Džastinom Timberlejkom, a nakon gadnog raskida pevač ju je isprozivao u pesmi "Cry me a river" , au spotu za istu je čak i šutnuo njenu sliku.

Čini se da je 19 godina kasnije Britni rešila da odgovori na provokaciju.

Naime, Britni je nedavno snimila video za Instagram u kom je promenila nekoliko odevnih kombinacija i prisetila se perioda kada je bila deo Timberlejkovog spota

"Malo sam razmišljala dok sam snimala ovaj video… Hmmmm nešto mi izgleda poznato… Kapa… Čekaj, izgledam kao ona devojka u spotu Džastina Timberlejka s kapom u „Cry Me A River“! O, s*anje, to sam ja! Ja sam Britni Spirs? Valjda zaboravljam to ponekad", napisala je pevačica u svom obraćanju na Instagramu, a potom nastavila.

"O, s*anje, u ovom videu izgledam kao lekar s tim belim mantilom… Možda sam ja doktor… Mislim, ko glumi koga? Mislim, moj brat nosi takvu kapu… Ali čekaj, suknja… Nisam suknju nosila dugo. Jesam li ja Britni Spirs", dodala je ona.

"Ona ih proziva. Drago mi je što to vidim", "Bravo za drsku Britni",, "Drago mi je što se napokon smeje“, "Sve ih razotkrij" - glsasili su neki od komentara podrške ispod objave.

Podsetimo, nakon 13 godina Britni je konačno oslobođena starateljstva koje je njen otac Džejmi Spirs imao nad njom i njenom imovinom.

