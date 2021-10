KOLEGE I POZNATI OPRAŠTAJU SE OD ŽIVIĆA POTRESNIM PORUKAMA: Mislila sam da će se izvući, bio je sjajan glumac i duhovit čovek

Glumac Marko Živić preminuo je posle borbe sa korona virusom, a nedeljama unazad bio je u teškom stanju. Njegove kolege ova vest je duboko pogodila, a sada se sa njim opraštaju.

Glumica Mira Banjac skrhana je zbog smrti glumca koji je preminuo u svojoj 49. godini. Ona je za Kurir progovorila o ovom tužnom događaju.

"Jao... Kako se bojim telefona svaki put kad pozvoni. Radila sam sa njim "Psi laju vetar nosi". On je bio sjajan glumac i odličan, duhovit prijatelj. Uvek je na snimanju sa njim bilo jako zanimljivo. Toliko sam se rastužila kad sam čula da je bolestan, ali sam mislila da će se izvući. On je tako zdrav dečko bio i mlad. Mentalno sjajan čovek. Žao mi je. Ja ne mogu više, ne znam šta da vam kažem. Isprćamo te mlade ljude, a ja ostajem. Strašno. Jako mi je žao, bio je sjajan čovek i glumac. Uvek je bio drugačiji i to mi se dopadalo. Velika žalost", rekla je Mira za Kurir.

foto: Dragan Kadić

"Čuo sam pre pola sata i nisam želeo da poverujem da je to istina. Jaoj, uh... Ne znam više šta da kažem, ja sam sa njim imao sreće da radim. Na više različitih projekata smo sarađivali. On je bio jedan izuzetno duhovit čovek i bez njega nijedan projekat više neće biti isti. Mnogo mi je žao,ovo je me baš potreslo, mi imamo divne uspomene. Moje saučešće porodici, ovo je za njih najveći gubitak ali i definitivno za naše pozorište", istakao je Bule Goncić za Kurir.

foto: Tamara Trajković

"Pa šta se ovo dešava,zašto? Ja ne mogu da verujem,nisam pročitala vest od vas sam čula. Da,mi smo zajedno sarađivali,uf nisam ni u stanju da komentarišem sada. Mnogo mi je žao, bio je divan čovek. Mnogo veliki i kvalitetan je bio u svakom pogledu. Pratila sam sve što se dešavalo,čitala sam na portalima, ali nisam imala snage da kontaktiram zajedničke prijatelje i pitam ih o detaljima kako je on, samo sam se molila da sve bude u redu. U šoku sam...", istakla je Dušica Jakovljević za Kurir.

foto: Printscreen/Instagram

Marijana Mićić na Instagram je objavila fotografiju preminulog kolege.

"Maki, dragi", napisala je ona i stavila tužan emotikon.

foto: Printscreen/Instagram

Andrija Milošević oprostio se od kolege i prijatelja preko Instagrama.

"Večeras ću igrati, ovu komediju i za tebe moj druže. I aplauza deo, podelićeš sa Nešom, kao što smo nekad delili ruže", napisao je Andrija.

foto: Printscreen/Instagram

"Skoro mesec dana se mučio,mnogo mi je žao. On i ja nismo sarađivali na filmovima i predstavama, znali smo se privatno. I kao čoveka i kao glumca sam ga poštovala. Često smo se sretali u društvu i na premijerama i uvek je bio izuzetno duhovit. On je bio mlad čovek, šta se ovo dešava? Zašto se ovaj kovid nameračio baš nas glumce? Mnogo je teško vreme došlo. Idalje sam u šoku, bio je divan i častan čovek. Saučešće porodici", istakla je Eva Ras za Kurir.

foto: Pritnscreen

"Ne znam šta da kažem, ovo je sada zaista prestrašno. Marko je bio mlad čovek i ovo je tragedija koja stvarno nije smela da se desi. Marko i ja se znamo skoro 30 godina, malo manje... Igrali smo zajedno u pozorištu i na televiziji, privatno smo bili mnogo dobri prijatelji... Strašno je šta se dešava, ne mogu ovu informaciju da podnesem. Ne mogu ovo više, odbijam da prihvatim, ne želim", rekla je Milica Milša kroz suze za Kurir.

foto: Printscreen/Youtube/TVNMAZDA2

"Jedan divan, dragi kolega. Jedno srce od čoveka - čovek koji mrava ne bi zgazio. Jedan glumac koji je uvek bio nasmejan. Kad god bismo se sreli to je uvek bio neki smeh i takav bezazleni, širok otvoreni smeh. Divno smo se zezali i provodili kad god bismo se bilo gde našli - u pozorištu, van pozorišta, na setu. Izgubili smo mnogo dragih ljudi u poslednje vreme, ali ovaj odlazak Marka Živica mi je jako teško pao. Užasno je, baš mi je žao. Žao mi je što se i mnogo napatio", rekao je Mima Karadžić za Kurir.

foto: Nemanja Nikolić

Nikola Rokvić i Aleksandar Srećković Kubura na društvenim mrežama su se oprostili od kolege.

foto: Printscreen/Instagram

"Što, bre, druže?", napisao je Kubura.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs

Bonus video:

00:57 DUHOVITA, ZABAVNA I PROVOKATIVNA PRIČA Glumac o liku gastarbajtera Miladina, jedne od žrtava Feliksove prevare