POSLEDNJI INTERVJU MARKA ŽIVIĆA, JEDNA REČENICA SLAMA SRCA: Lako je potonuti, ali plivaj majstore, kad tad ćemo svi završiti

Poznati glumac Marko Živić preminuo je u 49. godini života, a u svojim poslednjim intervjuima govorio je o svojoj borbi za život pre 13 godina i svemu kroz šta je prošao u teškom životnom periodu.

Popularni glumac Marko Živić izgubio je bitku sa koronavirusom u 49. godini života, neposredno pred smrt govorio je o borbi sa opakom bolešću sa kojom se susreo pre 13 godina.

U jednoj od emisija otkrio je kako je uopšte saznao da boluje od karcinoma jednjaka i želuca, jednom od najtežih oblika ove podmukle bolesti.

foto: Dragana Udovičić

- Potpuno slučajno sam to otkrio. Otišao sam kod akademika dr Predraga Peška, direktora Instituta za bolesti digestivnog trakta, i tako saznao da imam abdominalni problem, a zatim i bolest jednjaka. Danas imam rez od 15 santimetara, duž grudi i stomaka. Abdomen je zeznut, jer oni odstranjuju šta ne valja, a onda sklapaju šta mogu. Moja operacija je trajala sedam i po sati. Ali sam shvatio da imam dve opcije: ili da uđem hrabro ili da odustanem. Naravno, odmah sam se odlučio za ovu prvu - pričao je Živić tada i dodao da je samo mesec dana nakon intervencije stao na daske koje život znače i da se posle te predstave osećao bolje nego ikada, a otkrio je i da je se u bolnicu često vraćao kako bi bio moralno uz ostale pacijente.

Marko Živić odlazio je u kliniku da pomaže ostalim pacijentima

- Zvali su me često iz klinike da pshički dižem pacijente tamo. Išao sam da ih zasmejavam i verujem da sam nekome i pomogao. Kasnije sam postao maskota celog odeljenja. Tako je bilo i dok sam sam ležao u bolnici. Desi se da padneš mentalno u toku noći jer dnevno primaš 6 ili 8 infuzija, a jedna kaplje 2 sata. Noću plačeš jer si vezan za krevet, ali sam ustajao, šetao hodnikom i glumio Rokija Balbou. Boli te sve, ali ja sam glumio da boksujem sa nekim. Pacijenti su izlazili da me gledaju, smejali se, navijali. Moraš nekako da se iščupaš iz toga. Recidivi obično stignu kasnije nakon tih stresnih situacija, imao sam trenutak da kažem sebi ne mogu više, ali sam gurao kao buldožer, iako nisam imao snage - pričao je on.

Jedna od Markovih najupamćenijih rečenica jeste:

foto: Dragan Kadić

- Život svašta nešto nosi, lako je potonuti, ali plivaj majstore, pa neka je nos iznad vode - a on je u svom poslednjem intervjuu govorio upravo o životu i borbi koju nosi.

- Mislim da nemamo mnogo opcija, imamo opciju da potonemo imamo opciju da plivamo. Možda sam tako i rođen, ne znam. Kada sam imao zdravstveni problem, tad čovek sazna da nema mnogo opcija. Ima opciju da bude lud i pozitivan ili da se preda. Ja do sad u životu, naravno da i ja imam uspone i padove, ali i kada padneš, dobro pao si, hajde sad ustani - rekoa je tada glumac i otkrio da kada je odlazio kasnije u bolnicu i podizao moral se susreo sa smrću mlade devojke, te je otkrio kako se tada osećao:

- Iskreno, prvo sam se uplašio i onda sam ušao i uložio pet puta više energije da je podignem, a znao sam da se zdravim sa smrću. Mislim da život ne sme drugačije da se posmatra, svako od nas treba da da koliko može, a kad tad ćemo ga završiti - zaključio je glumac s knedlom u grlu u emisiji "Preživeli" na K1.

foto: Stefan Jokić

Kurir.rs

Bonus video:

00:13 MARKO ŽIVIĆ SE DOHVATIO GRABULJE! A tek da vidite u kakvom izdanju: Glumac pokrenuo LAVINU KOMENTARA! (VIDEO)