SUZE U EMISIJI ZBOG MARKA ŽIVIĆA Kolege NEUTEŠNE nakon njegove smrti: Donosio je dobru energiju, ljude po bolnici je zabavljao

Glumac Marko Živić preminuo je u 49. godini života od posledica korona virusa, a njegove kolege su se sa suzama u očima prisetile Živića.

Glumac i kolega Marka Živića, Ivan Tomić, prisetio se saradnje sa njim i otkrio koliki je profesionalac bio.

- "Ne igraj na Engleze" to je predstavlja kroz koju je naš odnos rastao. Bio je veliki profesionalac, čovek koji se davo svojim ulogama. Davao se do daske i preko toga, nije se štedeo. Kada je on za stolom nikad nije bilo dosadno. Donosio je dobru energiju, ljude po bolnici je podizao i zabavljao - rekao je glumac Ivan Tomić sa suzama u očima dok se prisećao svog kolege i dodao da predstava u kojoj su zajedno igrali više neće postojati:

- Nema te predstave bez Marka.

Glumica Miljana Gavrilović koja je igrala u seriji "Folk" zajedno sa Markom Živićem priznaje da joj je dosta pomogao na samom početku karijere.

- Nisam mogla da prihvatim činjenicu da se to desilo. Bio je najpozitivniji čovek koga sam mogla da sretnem. Umeo je da ulepša svačiji život. Teško mi je da govorim u prošlom vremenu o njemu.

