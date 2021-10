OVAKO SU BEN AFLEK I MET DEJMON IZGLEDALI KAO TINEJDŽERI: Glumci pokazali fotke iz mladosti, a ovaj detalj je URNEBESAN! (FOTO)

Glumaci Ben Aflek i Met Dejmon gostovali su je u emisiji kod Dimija Felona, a tom prilikom prikazana je njihova zajednička fotografija iz perioda kada su obojica imali po 17 godina.

foto: Profimedia

"Teško je ne videti da se ovim momcima smeši uspeh" našalio se Aflek gledajući zajedničku fotografiju sa Dejmonom iz mlađih dana.

"Da, ti momci, očigledno je da imaju zapisan uspeh u zvezdama. Mislim da na to ukazuju iste ogrlice koje nose.", rekao je Dejmon.

Ben i Dejmon na fotografiji imaju slične frizure i identičneogrlice, a takav imidž nasmejao je gledaoce širom sveta.

foto: Profimedia

Podsetimo, njih dvojica su podelili fotografiju sa premijere filma "Good Will Hunting" iz 1997. godine, a Aflek se našalio u svom maniru:

"Ne biste zamislili da će ova dva idiota i dalje biti tu", rekao je glumac u emisiji "The Tonight Show"

foto: Profimedia

Naime, Ben Aflek i Met Dejmon su zajedno napisali scenario za film "Good Will Hunting" u kom su i glumili, a koji je 1997. nagrađen Oskarom. Posle toliko godina, glumci ponovo sarađuje na zajedničkom projektu, filmu "The Last Duel".

