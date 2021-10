NEK JE BOG UPOMOĆ MOJOJ PORODICI AKO IKAD DAM INTERVJU: Britni Spirs surovo iskrena, isprozivala i rođenu sestru zbog ovoga

Sud je krajem septembra doneo odluku o suspenziji Džejmija Spirsa sa mesta staratelja svoje ćerke Britni Spirs (39) koja je na svom Instagram profilu objavila naizgled običnu fotografiju božićne jelke.

foto: Shutterstock, Printscreen/Youtube

Iako je još rano za tu proslavu, njeni obožavaoci su samo pomislili kako pevačica ne može dočekati Božić. Ipak, nakon što su pročitali opis, ostali su šokirani njenom iskrenošću, ali i poruci porodici.

Rekla je kako se već četiri meseca bori sa paranoičnim strahovima. Naime, nakon 13 godina je dobila ključeve automobila i boji se da će napraviti grešku kojom bi sebe, ali i druge dovela u opasnost.

- Jednostavno moram biti iskrena i reći da sam toliko dugo čekala da budem slobodna. Sada, kada sam napokon slobodna, strah me da uradim išta kako ne bih pogrešila! Toliko godina su mi govorili da, ako uspem, brzo će završiti, ali nikada nije! Toliko sam naporno radila na tome da se oslobodim i sada, kada je to sve bliže, toliko sam srećna, ali i uplašena. Kada vozim kraj osnovnih škola, samo vidim decu. Ne volim kada me pokušaju uplašiti i iskoče na put kao da žele da napravim nešto suludo. Kao što sam rekla, bojim se da napravim grešku. Neću ni objavljivati toliko jer me strah pogrešiti u svetu u kome je sloboda temeljno pravo. Žalosno je. Počela sam se ovako osećati kada su mi vratili ključeve automobila pre četiri meseca. Nisam ih imala punih 13 godina! Nisam zaslužila da se prema meni odnosi kao što su me tretiralo proteklih 13 godina! Ogorčena sam na naš sistem i žao mi je što ne živim u drugoj državi - iskreno je napisala.

foto: Profimedia

Poslala je i poruku svojoj porodici koja se već dugo nalazi na meti osuda zbog odnosa prema pevačici.

- Slavim Božić mnogo ranije ove godine jer, zašto ne? Verujem kako je bilo koja ideja koja vas usrećuje dobra ideja. Ono što sam proživela u prošlosti nije tajna tako da mislim da ću mnogo stvari morati promeniti u budućnosti. Nek je Bog u pomoć mojoj porodici ako ikada budem pristala na intervju! U međuvremenu ću odmoriti od posla - dodala je.

Ubrzo je fotografiju "preplavilo" preko 45.000.000 komentara, ali i više od 1.500.000 lajkova.

- Svi navijamo za tebe! - pružali su joj podršku i mnogi slavni.

- Trebalo bi da budeš slobodna da živiš život kakav želiš, a to uključuje i greške. Uvek ćemo te voleti - nizali su se pozitivni komentari.

Mnogi su odmah počeli priželjkivati intervju o njenoj porodici.

- Napravi intervju kraljice! Jedva čekamo da vidimo - pisali su fanovi.

Pevačica često na svojim društvenim mrežama proziva članove svoje porodice zbog načina na koji su se prema njoj odnosili, a najmlađa sestra joj je česta meta.

Naime, Džejmi Lin Spirs (30) je na svom Instagramu najavila svoju knjigu pod nazivom "Things I Should Have Said". U knjizi koju piše od 2017. godine Džejmi opisuje svoju ulogu mlađe sestre pop princeze i mnoge neobjavljene detalje iz života porodice. To je dalo povoda Britni da ponovno ismeje mlađu sestru na društvenim mrežama.

Britni je sledeći dan ironično napisala da i ona planira da izda svoju knjigu iduće godine pa je zamolila pratioce da joj pomognu sa nazivom knjige. Dala je dva predloga za naziv, prvi je "S*anje, stvarno ne znam", a drugi je "Baš me briga šta ljudi misle".

Džejmi je na svom profilu ograničila komentirisanje ispod objave knjige, pa se tako obranila od negativnih komentara sestrinih obožavalaca.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

07:48 DEČAKOV OGLAS RAZNEŽIO CELU SRBIJU: Pomažem svim dobrim ljudima, nosim drva, idem u prodavnicu... EVO ZAŠTO SU TO NEKI OSUDILI!