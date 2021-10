TOMA ZDRAVKOVIĆ JE MIKA ANTIĆ U NARODNOJ MUZICI: 2 boema je povezivala snažna LJUBAV, a pevač je pesniku posvetio ovu pesmu! VIDEO

Dva boema i pesnika vezivalo je prijateljstvo o kome se i danas govori. Iako međusobno nisu komentarisali pesme onog drugog, posvetili su jedan drugome po pesmu, a evo kako su govorili o svom druženju.

Miroslav Mika Antić, Toma Zdravković i Zoran Radmilović su bili najbolji prijatelji.

– Njih trojica su bili kao braća. Provodio sam vreme sa njima, ali samo ako bi me pozvali. Kad nisu želeli da sedim sa njima, počeli bi da se svađaju, ne bi li me oterali a da me ne uvrede - ispričao je svojevremeno Novica Zdravković, rođeni brat Tome Zdravkovića, a prenosi balasevic.in.rs.

Ipak, iako su bili bliski, umetnici nisu komentarisali međusobno pesme.

Jednom su pitali Tomu Zdravkovića da li je otpevao neku pesmu Mike Antića. Odgovorio je da nije. „Niti sam ja govorio nešto o njegovim pesmama, niti je on komentarisao moje“, objasnio je.

Toma Zdravković je gostujući u emisiji "Sabor" Ace Kostića 1991. godine pričao o poznanstvu sa pesnikom Miroslavom Mikom Antićem (1932-1986), kao i sa glumcem Zoranom Radmilovićem (1933-1985), s kojima se družio u kafani. Tada je otkrio i da je jednu pesmu posvetio Miki Antiću.

- Pesma je pesma. Obojica su mi bili iz takvih prostora (kafanama) braća i prijatelji. I Mika (Mika Antić) i Zoki (Zoran Radmilović)... Dugo godina smo se družili zajedno. Pojedinačno Mika i ja, Zoki i ja. Pesma koju sam pisao za Miku Antića u ono vreme, "Ej, moj brate, Ciganine brate"... On je voleo Cigane, voleo je muziku, voleo je da bude Ciganin, živeo je kao Ciganin... - rekao je pre 30 godina Toma Zdravković i dodao:

- Miki, dok smo se družili, dok je bio živ, nikad nisam stavio do znanja da mi se to što piše dopada, kao ni on meni. Nikad nam nije to bila priča, neko ustrojstvo, neko zadovoljstvo... On je voleo to što ja radim... Negde je napisao, pre jedno 20 godina, dok smo bili zajedno, to je bila pesma "Dvojnik" - rekao je pevač.

"Toma Zdravković je po senzibilitetu svojih pesama ličio na Miku Antića. Toma Zdravković je Mika Antić u narodnoj muzici.", rekao je Halid Bešlić jednom.

